Una notizia bellissima: Joaquin Phoenix è diventato finalmente papà di un bambino al quale, insieme alla compagna Rooney Mara, ha deciso di dare nome River, come lo scomparso River Phoenix.

Il giovane attore fratello di Joaquin, River Phoenix è morto nel 1993 a soli 23 anni per un’overdose, e la sua scomparsa è stata fonte di molto dolore per Joaquin e per la sua famiglia, così come per i tanti attori colleghi e per i fan che, seppure molto giovane, vedevano in River un attore talentuoso e promettente.

River, il figlio di Joaquin Phoenix

La notizia del nome dato al piccolo River è venuta fuori durante un’intervista al Toronto Film Festival. Joaquin, ad ogni modo, non ha mai fatto mistero del legame che aveva con suo fratello River, non è quindi una sorpresa ch eabbia scelto il suo nome per suo figlio.

In una recente dichiarazione, Joaquin ha anche raccontato quanto l’influenza di suo fratello River sia stata fondamentale nella sua vita, e nella scelta di voler diventare un attore.

Quando avevo 15 o 16 anni, mio fratello River è tornato a casa dal lavoro e aveva con sé la copia in VHS di un film intitolato “Toro Scatenato” che mi fece vedere quella sera stessa. Il giorno dopo mi svegliò e me lo fece rivedere. E mi disse “Devi ricominciare a recitare perché è questo ciò che ami fare”. La sua non era una domanda, ma un’affermazione. E gli sarò eternamente debitore perché la recitazione mi ha regalato una vita meravigliosa. Joaquin Phoenix

Con queste parole Joaquin ha quindi raccontato il rapporto con suo fratello e l’incoraggiamento datogli da quest’ultimo, fondamentale per la sua carriera.

Noi siamo molto contenti che ci sia finalmente un bambino che porta il nome del suo compianto zio River Phoenix, ma pare che non siano mancate le critiche di chi pensa che sia un nome che porti sfortuna la nascituro.

