La conferma arriva dalla stessa Lady Gaga, che dopo A Star is Born è pronta a tornare in veste di attrice in un nuovo film, questa volta diretto da Ridley Scott. Il personaggio che interpreterà sarà quello di Patrizia Reggiani nel film sul delitto Gucci.

In una recente intervista per Amica, Lady Gaga ha appunto annunciato la sua collaborazione con il regista Ridley Scott. Nonostante non abbia fatto chiaro riferimento al suo ruolo, è assolutamente sicuro che sarà la vedova Gucci nel film a lui dedicato.

Lady Gaga nel film di Ridley Scott: il fatto di cronaca alla base della trama

Il personaggio di Patrizia Reggiani è molto importante per la storia del delitto Gucci, ed è per questo una grande opportunità per Lady Gaga, che ha già dimostrato di avere un grande talento, ma che ora può avere davvero un’occasione importante per distinguersi.

La storia della Reggiani è molto interessante: sposata con il presidente dell’omonima casa di moda, Gucci, dal 1973 al 1991, la relazione finì per una storia extraconiugale portata avanti da lui con una donna più giovane.

Nel 1998 la Reggiani fu però condannata come mandante dell’omicidio del marito che sarebbe infatti morto assassinato da un sicario nel 1995 mentre andava al lavoro. La Reggiani fu per questo condannata a 26 anni di carcere.

Patrizia Reggiani oggi è tornata libera, dopo aver scontato tutta la sua pena e aver terminato il suo iter di reinserimento sociale.

Inutile negare che il ruolo è davvero importante, e per Lady Gaga la cosa sarà un importate banco di prova dal quale uscire come una grande attrice o, viceversa, come pessima interprete di un personaggio particolarmente complesso e controverso.

Per quanto riguarda gli altri attori che saranno presenti nel cast, pare siano stati fatti i nomi di Adam Driver, Jared Leto, Jack Huston, Al Pacino e Robert De Niro, ma nessuno di loro è stato ufficialmente confermato.

