La scelta dell’attore per il ruolo dell’amorevole e anziano falegname ha un suo senso preciso.

Benigni, infatti, ha diretto, nel 2002, un adattamento del celebre romanzo (intitolato Pinocchio) nel quale si è ritagliato il ruolo del protagonista.

A proposito dell’imminente collaborazione con l’attore e regista toscano, Garrone ha dichiarato:

“Girare finalmente Pinocchio e dirigere Roberto Benigni sono due sogni che si avverano in un solo film. Con il burattino di Collodi ci inseguiamo da quando, bambino, disegnavo i miei primi storyboard. Poi, negli anni, ho sempre sentito in quella storia qualcosa di familiare.

Come se il mondo di Pinocchio fosse penetrato nel mio immaginario, tanto che in molti hanno ritrovato nei miei film tracce delle sue Avventure. Anche con Benigni è stato un inseguimento iniziato molto tempo fa: l’ho conosciuto da bambino, grazie a mio padre.

Avere finalmente l’opportunità di lavorare insieme è per me un’occasione straordinaria: Pinocchio sarà un film per tutta la famiglia, grandi e piccoli, e nessuno come Roberto – che ha divertito e commosso milioni di spettatori in tutto il mondo – riesce a emozionare il pubblico di ogni età. Lo ringrazio per la fiducia che mi ha dimostrato accettando di condividere con me questa nuova, spericolata avventura”.