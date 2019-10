Dracula è tornato, e questa volta è diretto da S. Moffat e M. Gatiss

Non manca molto alla più spaventosa delle notti, e la BBC non ha tardato a ricordarcelo. E’ uscito proprio ieri, 27 ottobre, il primo trailer ufficiale della nuova serie inglese “Dracula”, creata dagli scrittori di “Sherlock BBC” Steven Moffat e Mark Gatiss.

Da Sherlock a Dracula, Moffat e Gattis raccontano così di due personalità completamente diverse e storie ai poli opposti. Il protagonista sarà interpretato da Claes Bang, attore e musicista danese, che ha già interpretato il protagonista Christian nel film “The Square” di Ruben Östlund, che ha vinto la Palma d’oro al Festival di Cannes 2017.

La serie si baserà interamente sul classico e omonimo romanzo di Bram Stoker, focalizzandosi poi in particolare sulla rivalità tra il conte e la famiglia Van Helsing. Sarà ambientata negli ultimi anni del diciannovesimo secolo, nel periodo in cui Dracula pianifica di raggiungere l’Inghilterra Vittoriana.

La produzione della serie è cominciata questo marzo.

Lo show si dividerà in tre episodi da 90 minuti ciascuno, e saranno disponibili, oltre che sul canale BBC, sul sito di streaming Netflix. Gatiss, Moffat e Hartswood Films sono i produttori esecutivi della serie, insieme a Ben Irving (BBC) e Larry Tanz (Netflix).

Alcune immagini dal primo trailer di “Dracula” (BBC)

Il cast di “Dracula”

Insieme al protagonista Bang vedremo Joanna Scanlan (No Offence), Morfydd Clark (Patrick Melrose), Luiza Richter (Phantom Thread), John Heffernan (The Crown) e infine, da Doll & Em, Dolly Wells. Rivederemo anche il produttore Gatiss nel ruolo di attore: oltre a “Dracula”, abbiamo potuto vederlo anche in Doctor Who, Sherlock e Game of Thrones.

“Sto esaurendo i sogni da realizzare che avevo fin da bambino”, ha dichiarato Gatiss sulla nuova serie. “Vedere questo meraviglioso cast è una gioia. I figli della notte…è emozionante vedere questo nuovo cast assemblarsi. Spero che Claes non se li mangi tutti!”

Moffat e Gatiss sperano, con il loro nuovo prodotto, di ricreare la magia della loro serie Sherlock, in cui i protagonisti Sherlock Holmes (interpretato da Benedict Cumberbatch) e il dottor John Watson (Martin Freeman) vivono le loro avventure in una Londra moderna. La serie deve a questa chiave reinventata un successo clamoroso, anche se ad oggi i fan sono un po’ preoccupati che possa non avere più un futuro, vista la grande popolarità dei due attori protagonisti.

Quando la serie era stata annunciata, Gatiss e Moffat avevano dichiarato che “Ci sono sempre state storie sul Male, ma ciò che rende speciale la storia di Dracula è che Bram Stoker ha dato al Male il suo eroe“.

Non vedete l’ora di vedere questa nuova serie della BBC? Anche voi credete che il trailer faccia davvero paura? Fatemi sapere nei commenti!