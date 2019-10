A poco più di un mese di distanza dal singolo “Stack It Up” Liam Payne torna a rilasciare nuova musica e questa volta con una canzone natalizia. Sì, avete letto bene.

Il nuovo singolo si intitola “All I Want (For Christmas)” e sarà uno dei brani contenuti nel suo album di debutto “LP1” in uscita il 6 Dicembre.

“Ho sempre voluto fare una canzone per Natale. Spero vi piaccia!”

Un brano diverso rispetto ai singoli che ha rilasciato finora. Questa volta si tratta infatti di una dolce ballad, a tratti malinconica, dove l’unica protagonista è la sua voce.

La canzone parla di un rapporto conflittuale, nel quale le cose non sembrano andare bene. Il desiderio di Liam è quello di riuscire a risolvere questi problemi e passare un sereno Natale insieme alla persona che ha accanto.

“Dimmi, dove abbiamo sbagliato?

Dovremmo cantare canzoni di Natale

Piuttosto che urlare tutta notte come facciamo

Continuiamo a discutere per le strade

Quando dovremmo essere a casa avvolti nelle lenzuola

A mettere i regali sotto l’albero per me e te”

In un’intervista il cantante ha rivelato di essersi ispirato a una situazione vissuta realmente un paio di anni fa e che ha tutta l’intenzione di realizzare il video musicale, per il quale ha già delle idee.

“Se ce la facciamo a superare Dicembre

Forse ce la faremo a farcela per sempre

Perchè tutto quello che voglio per Natale

È riuscire a sistemare questo”

Un sentimento che in molti avranno provato: la speranza di trascorrere il periodo natalizio in serenità e con le persone amate.

E Dicembre sarà un mese importante per Liam che pubblicherà il suo primo album da solista, in uscita il 6. Un progetto che il suo pubblico aspetta da diverso tempo e che vedrà finalmente luce.

“Grazie per il vostro supporto come sempre. Siete i migliori fan che avrei potuto desiderare. Non vedo l’ora di condividere questo album con voi”.

E noi non vediamo l’ora di ascoltarlo! Per ora pero’, godiamoci “All I Want (For Christmas)”, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Voi che ne dite?

Testo All I Want (For Christmas)

[Verse 1]

Tell me, where did we go wrong?

We should be singing Christmas songs

Instead of shouting all night long like we do

We keep fighting in the street

When we should be home wrapped in the sheets

Putting presents underneath the tree for me and you

[Pre-Chorus]

I know we had our fair share

Of breaking up, and making up

I promise you we’ll get there

So don’t give up, no

[Chorus]

If we can make it through December

Maybe we’ll make it through forever

‘Cause all I want for Christmas

Is you and me to fix this

If we can make it through December

Every New Year we’ll be together

Baby, all I want for Christmas

Is you and me to fix this

[Verse 2]

It hasn’t been the greatest year

But through thick and thin we made it here

Just keep holding onto me, and I’ll hold you

But we made it through the hardest part

And I followed you, the brightest star

I just wanna be where you are, right where you are

[Pre-Chorus]

I know we’ve had our fair share

Of breaking up, yeah, and making up

But I promise you we’ll get there

So don’t give up, no don’t

[Chorus]

If we can make it through December

Maybe we’ll make it through forever

‘Cause all I want for Christmas

Is you and me to fix this

If we can make it through December

Every New Year we’ll have together

Baby, all I want for Christmas

Is you and me to fix this

[Bridge]

A-a-all I want, yeah

A-a-all I want, yeah

A-a-all I want, yeah

A-a-all I want, yeah

[Outro]

If we can make it through December (A-a-all I want, yeah)

Every New Year we’ll be together (A-a-all I want, yeah)

‘Cause all I want for Christmas (A-a-all I want, yeah)

Is you and me to fix this (A-a)

Traduzione del testo di All I Want (For Christmas)

[Verso 1]

Dimmi, dove abbiamo sbagliato?

Dovremmo cantare canzoni di Natale

Piuttosto che urlare tutta notte come facciamo

Continuiamo a discutere per le strade

Quando dovremmo essere a casa avvolti nelle lenzuola

A mettere i regali sotto l’albero per me e te

[Pre-Ritornello]

Lo so che abbiamo avuto la nostra buona dose

Di rotture e riappacificazioni

Ti prometto che ce la faremo

Quindi non arrenderti, no

[Ritornello]

Se ce la facciamo a superare Dicembre

Forse ce la faremo a farcela per sempre

Perchè tutto quello che voglio per Natale

È riuscire a sistemare questo

Se ce la facciamo a superare Dicembre

Saremo insieme in ogni inizio dell’anno

Tesoro, tutto quello che voglio per Natale

È riuscire a sistemare questo

[Verso 2]

Non è stato l’anno migliore

Ma tra alti e bassi ce l’abbiamo fatta fino a qui

Continua solamente a sostenerti a me, io ti terrò

Ma ce l’abbiamo fatta superando la parte più dura

E io ti ho seguito, la stella più luminosa

Voglio solo stare dove tu sei, dove tu sei

[Pre-Ritornello]

Lo so che abbiamo avuto la nostra buona dose

Di rotture e riappacificazioni

Ti prometto che ce la faremo

Quindi non arrenderti, no non farlo

[Ritornello]

Se ce la facciamo a superare Dicembre

Forse ce la faremo a farcela per sempre

Perchè tutto quello che voglio per Natale

È riuscire a sistemare questo

Se ce la facciamo a superare Dicembre

Saremo insieme in ogni inizio dell’anno

Tesoro, tutto quello che voglio per Natale

È riuscire a sistemare questo

[Bridge]

Tutto quello che voglio, yeah

Tutto quello che voglio yeah

Tutto quello che voglio, yeah

Tutto quello che voglio, yeah

[Outro]

Se ce la facciamo a superare Dicembre (Tutto quello che voglio, sì)

Saremo insieme in ogni inizio dell’anno (Tutto quello che voglio, sì)

Perchè, tutto quello che voglio per Natale (Tutto quello che voglio)

È riuscire a sistemare questo