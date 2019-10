È amata da tutti: dal pubblico e dai suoi colleghi. Il suo talento, la sua personalità e i messaggi che trasmette attraverso la sua musica e non solo l’hanno resa una delle principali artiste di questo ultimo anno.

Nonostante Lizzo non sia nuova nella scena musicale, la sua è stata una vera e propria scalata al successo. Il suo album e i suoi singoli restano in vetta alle classifiche pur essendo stati rilasciati da tempo.

In particolare oggi parleremo del brano “Good As Hell” che la cantante ha inserito all’interno del suo EP “Coconut Oil”, datato 2016, e che resta ad oggi una delle canzoni che l’artista non manca di performare live, coinvolgendo il pubblico come solo lei sa fare.

Minneapolis, MN-October 9: Lizzo performed at The Armory in Minneapolis. (Photo by Carlos Gonzalez/Star Tribune via Getty Images)

Un inno all’amore verso la propria persona nel quale Lizzo dispensa consigli su come superare una situazione scomoda e lasciare indietro chi non ci desidera.

“Tu lo sai di essere una star, puoi toccare il cielo

So che è difficile ma ci devi provare

Se hai bisogno di un consiglio lascia che ti semplifichi la cosa

Se lui non ti ama più

Attraversa la porta con il tuo bel sedere”

E vuole ricordare che prendersi del tempo per se stessi non equivale a essere egoisti, anzi, è ciò che ogni persona dovrebbe fare per sentirsi bene.

“Faccio la mia mossa con i capelli, controllo le unghie

Tesoro, come ti senti? (Mi sento bene dannatamente bene)”

Questa volta ha voluto raddoppiare la forza di questo brano con una collaborazione tutta al femminile.

La cantante ha stuzzicato la curiosità del pubblico quando la scorsa settimana durante una diretta streaming ha annunciato l’uscita di un remix di “Good As Hell”.

“Se riuscite a capire la dimensione di questo bicchiere di Starbucks che ho in mano, capirete con chi duetterò”

Il bicchiere era della dimensione “Grande” e il pubblico ha capito instantaneamente di chi si trattasse.

È ora disponibile sulle piattaforme digitali il remix del brano di Lizzo insieme ad Ariana Grande.

“Quanto mi sono divertita! Grazie Lizzo per avermi voluto in questo remix. Adoro te, la tua energia e questa canzone”

Così Ariana ha annunciato l’uscita del pezzo.

“Good As Hell” era già un brano meraviglioso originariamente, l’aggiunta della sua voce gli dà se possibile anche una marcia in più.

Dateci un ascolto e fateci sapere se siete d’accordo!

Testo Good As Hell

[Chorus: Lizzo]

I do my hair toss, check my nails

Baby, how you feelin’? (Feelin’ good as hell)

Hair toss, check my nails

Baby, how you feelin’? (Feelin’ good as hell)

[Verse 1: Lizzo]

Woo, child, tired of the bullshit

Go on, dust your shoulders off, keep it moving

Yes, Lord, tryna get some new shit

In there, swimwear, going-to-the-pool shit

Come now, come dry your eyes

You know you a star, you can touch the sky

I know that it’s hard but you have to try

If you need advice, let me simplify

[Pre-Chorus: Lizzo]

If he don’t love you anymore

Just walk your fine ass out the door

[Chorus: Lizzo]

I do my hair toss, check my nails

Baby, how you feelin’? (Feelin’ good as hell)

Hair toss, check my nails

Baby, how you feelin’? (Feelin’ good as hell)

(Feeling good as hell)

Baby, how you feelin’? (Feelin’ good as hell)

[Verse 2: Lizzo & Ariana Grande]

Woo, girl, need to kick off your shoes

Gotta take a deep breath, time to focus on you

All the big fights, long nights that you been through

I got a bottle of tequila I been saving for you (Thank god)

‘Cause he better know my worth

There’s so much that I deserve

But I ain’t worried now, I’ma let my hair down

He been tryin’ it, but not today

[Pre-Chorus: Ariana Grande, Lizzo & Both]

So girl, if he don’t love you anymore

Then walk your fine assout the door

[Chorus: Lizzo, Ariana Grande]

And do your hair toss, check my nails (Ah)

Baby, how you feelin’? (Feelin’ good as hell)

Hair toss, check my nails (Mmm)

Baby, how you feelin’? (Feelin’ good as hell) (Show it off tonight)

Hair toss, check my nails (Woo)

Baby, how you feelin’? (Feelin’ good as hell) (And we gon’ be alright, oh)

Hair toss, check my nails (Mmm)

Baby, how you feelin’? (Feelin’ good as hell) (Mmm)

[Pre-Chorus: Lizzo & Ariana Grande]

Ooh, yeah (Mmm), alright (Yee)

Listen, so girl, if he don’t love you anymore, more

Then walk your fine ass out the door (Door)

[Chorus: Lizzo, Ariana Grande]

And do your hair toss, check my nails (Woo)

Baby, how you feelin’? (Feelin’ good as hell) (Woo-hoo)

Hair toss, check my nails (Hey yeah)

Baby, how you feelin’? (Feelin’ good as hell) (Show it off tonight)

Hair toss, check my nails (Mmm)

Baby, how you feelin’? (Feelin’ good as hell) (And we gon’ make it right)

Hair toss, check my nails (Oh, hey)

Baby, how you feelin’? (Feelin’ good as hell) (Yeah)

(Feelin’ good as hell)

Baby, how you feelin’? (Feelin’ good as hell)

(Haha, I danced, that’s what I did)

Traduzione del testo di Good As Hell

[Ritornello: Lizzo]

Faccio la mia mossa con i capelli, controllo le unghie

Tesoro, come ti senti? (Mi sento bene dannatamente bene)

La mossa con i capelli, controllo le unghie

Tesoro, come ti senti? (Mi sento bene dannatamente bene)

[Verso 1: Lizzo]

Woo, bambino, sono stanca delle cavolate

Vai avanti, spolvera la tua spalla, continua a muoverla

Sì, Signore, sto provando a ottenere qualcosa di nuovo

Là dentro, costume da bagno, vado nella piscina del fango

Dai su, vieni ad asciugare i tuoi occhi

Sai che sei una star, puoi toccare il cielo

So che è difficile ma ci devi provare

Se hai bisogno di un consiglio, lascia che ti dica semplicemente

[Pre-Ritornello: Lizzo]

Se lui non ti ama più

Attraversa semplicemente la porta con il tuo bel sedere

[Ritornello: Lizzo]

Faccio la mia mossa con i capelli, controllo le unghie

Tesoro, come ti senti? (Mi sento bene dannatamente bene)

La mossa con i capelli, controllo le unghie

Tesoro, come ti senti? (Mi sento bene dannatamente bene)

(Mi sento dannatamente bene)

Tesoro, come ti senti? (Mi sento dannatamente bene)

[Verso 2: Lizzo & Ariana Grande]

Woo, ragazza, hai bisogno di tirarti via le scarpe

Devi fare un bel respiro, è il momento di focalizzarti su di te

Tutte le grandi discussioni, le lunghe notti che hai affrontato

Ho una bottiglia di tequila che ho conservato solo per te (Grazie a Dio)

Perchè è meglio che lui sappia il mio valore

Merito così tanto

Ma non mi preoccuperò di questo ora, lascerò i miei capelli sciolti

Lui ci stava provando, ma non oggi

[Pre-Ritornello: Ariana Grande, Lizzo]

Quindi ragazza, se lui non ti ama più

Allora semplicemente attraversa la porta con il tuo bel sedere

[Ritornello: Lizzo, Ariana Grande]

E fai la tua mossa con i capelli, controllo le unghie (Ah)

Tesoro, come ti senti? (Mi sento bene dannatamente bene)

La mossa con i capelli, controllo le unghie (Mmm)

Tesoro, come ti senti? (Mi sento bene dannatamente bene) (Mostralo stasera)

La mossa con i capelli, controllo le unghie (Woo)

Tesoro, come ti senti? (Mi sento bene dannatamente bene) (E staremo bene)

La mossa con i capelli, controllo le unghie (Mmm)

Tesoro, come ti senti? (Mi sento dannatamente bene) (Mmm)

[Pre-Ritornello: Ariana Grande, Lizzo]

Ohhh, sì (Mmm), bene (Yee)

Ascolta quindi ragazza, se lui non ti ama più

Allora semplicemente attraversa la porta con il tuo bel sedere

[Ritornello: Lizzo, Ariana Grande]

E fai la tua mossa con i capelli, controllo le unghie (Woo)

Tesoro, come ti senti? (Mi sento bene dannatamente bene) (Woo-oh)

La mossa con i capelli, controllo le unghie (Hey, yeah)

Tesoro, come ti senti? (Mi sento bene dannatamente bene) (Mostralo stasera)

La mossa con i capelli, controllo le unghie (Mmm)

Tesoro, come ti senti? (Mi sento bene dannatamente bene) (E lo faremo bene)

La mossa con i capelli, controllo le unghie (Oh, hey)

Tesoro, come ti senti? (Mi sento dannatamente bene) (Yeah)

(Mi sento dannatamente bene)

Tesoro, come ti senti? (Mi sento dannatamente bene)