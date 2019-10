Dopo l’uscita del trailer della terza stagione, abbiamo voluto provare a confrontare gli attori dell’acclamata serie TV Netflix “The Crown” alle loro controparti nella vita reale.

Alcuni si assomigliano indubbiamente – in una maniera quasi impressionante! – mentre altri un po’ di meno, ma il risultato che vedremo ci fa capire che Netflix ha messo tutto l’impegno nel processo di casting che ha coinvolto questa seguitissima serie TV.

“The Crown” tornerà sul sito di streaming il prossimo 17 di Novembre, con un cast completamente rinnovato.

Ecco qui il cast confrontato con la vita reale. Secondo voi, chi è che si assomiglia di più? Fatemi sapere nei commenti!

1 Olivia Colman/Regina Elisabetta II Olivia Colman è entrata nel cast della terza stagione per interpretare la Regina Elisabetta II, subentrando al ruolo che per le prime due stagioni era stato affidato a Claire Foy. Nulla da dire per il casting di quest’attrice dal puro talento, che si è aggiudicata un Oscar alla miglior attrice proprio l’anno scorso per la sua performance nel film “La Favorita“.

2 Helena Bonham Carter/Principessa Margaret Un po’ la “pecora nera” della famiglia, ma amatissima dai fan, la principessa Margaret sarà interpretata nella prossima stagione da niente poco di meno che Helena Bonham Carter, che subentra al giovane e grande talento Vanessa Kirby. Forse, del nuovo cast, non una delle somiglianze più forti, ma la scelta è sicuramente dovuto a una bravura senza tempo. Non vediamo l’ora di vederla all’opera!

3 Tobias Menzies/Principe Filippo Per Tobias Menzies, famoso per il suo ruolo in Outlander, la somiglianza con il principe Filippo è davvero interessante. Un casting senza dubbio accurato per il Duca di Edimburgo, precedente interpretato dal talentuoso Matt Smith.

4 Joshua O’ Connor/Principe Carlo Prince Charles, che comincerà finalmente a vedere un po’ di spazio nella storia, sarà invece interpretato dal giovanissimo Joshua O’ Connor, già comparso nel capolavoro PBS “The Durrells“. Anche solo dal trailer si può capire quanto ben accurata sia la somiglianza tra i due.

5 Erin Doherty/Principessa Anna Erin Doherty si unisce al cast nella terza stagione per interpretare l’unica figlia dell’attuale regina di Inghilterra, la principessa Anna. Dalla foto possiamo vedere come l’abito azzurro indossato dalla principessa nell’occasione dell’investitura del fratello sia stato ricreato nei minimi dettagli.

6 Emerald Fennell/Camilla Shand Anche la futura duchessa di Cornwell fa il suo debutto nella terza stagione di The Crown, interpretata dalla talentuosa Emerald Fannell, attrice in “Call the Midwife” e screenwriter di “Killing Eve“.

7 Charles Dance/Lord Mountbatten Un volto noto dalla famigerata serie “Game of Thrones“, Charles Dance torna sul piccolo schermo per interpretare l’amato zio Dickie.

8 Marion Bailey/Regina Madre Anche la regina madre di Elisabetta II e Margaret tornerà in questa nuova stagione, questa volta interpretata dall’attrice di “Vera Drake“, Marion Bailey.

9 Gillian Anderson/Margaret Thatcher Non vedremo il primo ministro inglese donna fino alla stagione quattro, ma qui sopra possiamo vedere Gillian Anderson, scelta per il ruolo di Margaret Thatcher, mentre ha già cominciato a girare per la quarta stagione. La somiglianza tra l’attrice e la sua controparte nella vita reale è innegabile!

10 Claire Foy/Elisabetta II Qui invece l’interprete della regina Elisabetta II originale, l’attrice Claire Foy, che ha fatto un grande lavoro nelle prime due stagioni della serie.

11 Matt Smith/Principe Filippo Dopo la fama ottenuta con “Doctor Who”, Matt Smith ha interpretato il principe Filippo nelle prime due stagioni. Nulla da dire sulla somiglianza, molto molto azzeccata!

12 Micheal C. Hall/John F. Kennedy Ad apparire nella seconda stagione John F. Kennedy, interpretato da Micheal C. Hall. La politica ha sempre giocato un ruolo fondamentale nella serie e la sua comparsa ce ne ha dato un’ulteriore dimostrazione.

13 Jodi Balfour/Jackie Kennedy La moglie di JFK, Jackie Kennedy, è stata interpretata nella terza stagione dall’attrice di “True Detective” Jodi Balfour. La sua visita a Buckingham Palace ha ispirato un intero episodio in cui i coniugi Kennedy sono stati al centro dell’attenzione. La somiglianza è davvero impressionante!

14 John Lithgow/Winston Churchill Un’interpretazione indimenticabile quella dell’attore americano John Lithgow nei panni, durante la prima stagione della serie, del primo ministro inglese Winston Churchill.

15 Vanessa Kirby/Principessa Margaret Nelle prime due stagioni, Vanessa Kirby ci ha regalato una splendida performance nell’interpretare la giovane e ribelle principessa Margaret. La Kirby e la Bonham Carter hanno dichiarato di aver parlato a lungo della reale.