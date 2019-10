Il remix di Trampoline è nato dalla collaborazione di Zayn (ex membro degli One Direction) con la band Shaed, un trio americano che si colloca nel genere dell’electro e indie pop. Il gruppo è composto dalla cantante Chelsea e dai musicisti Max e Spencer, e la versione originale della canzone è stata pubblicata nel giugno 2018. I tre artisti raccontano in un’intervista che si trovavano in Giappone quando hanno pensato di chiedere la partecipazione di Zayn per il loro pezzo:

“Eravamo in Giappone (al tempo) e volevamo una collaborazione con un altro artista per Trampoline, per farla passare alla radio. Stavamo pensando a dei nomi, quando uno di noi se ne è uscito con Zayn. Amiamo la sua musica. Zayn (…) era già un fan della canzone e desiderava collaborare.”

La band, attiva dal 2011, sta alternando concerti più intimi a grandi apparizioni su palchi importanti. E dice che non rinuncerebbe a nessuna delle due opportunità di esibirsi:

“È bello variare. Suoniamo in piccoli club e poi su questi grandi palchi, ed è davvero bello, perché l’atmosfera è completamente diversa. I festival sono stati davvero divertenti. Soprattutto perché non avevamo mai partecipato prima, quindi quella passata è stata un’ottima estate.”

Il video musicale

Nel video musicale troviamo la band al completo, nei panni di statue antiche di marmo. La cantante Chelsea compare sin dalle prime inquadrature, ricoperta di drappi bianchi e di veli sul viso, e con una parrucca voluminosa. Gli altri due musicisti si trasformano in statue scolpite nella pietra e fluttuano nel vuoto. I colori del video sono principalmente il bianco e il grigio, e le immagini metaforiche spiegano molto bene il testo: “Jumpin’ on a trampoline, flippin’ in the air, I never land just float there”, ad indicare che i protagonisti sono in balia di una situazione incerta e angosciante.

Il significato di Trampoline

Come quando stiamo per saltare da un trampolino, ci sentiamo precipitare nel vuoto. Ma in questo caso non dura un momento, prima di concludere l’impatto con l’acqua: dura in eterno, e crea ansia. Questa insicurezza si ripercuote anche nella sfera amorosa: “Wait if I’m on fire, how am I so deep in love?”. Se i protagonisti sono in questo stato confusionario tanto che gli sembra di andare a fuoco, come fanno a sentirsi allo stesso tempo così innamorati? Trampoline è una canzone che parla di amore e di morte, di precarietà e incertezza. Gli sguardi degli artisti nel video musicale ci trasmettono le stesse sensazioni.

E tu conoscevi già il singolo, prima della collaborazione con Zayn? Ti piace il testo? Se ti va, scrivicelo nei commenti!

Gli Shaed nel video musicale di Trampoline

Testo di Trampoline

[Verse 1: SHAED & ZAYN Both] I’ve been havin’ dreams

Jumpin’ on a trampoline

Flippin’ in the air

I never land just float there

As I’m looking up

(As I’m looking up)

Suddenly the sky erupts

(Suddenly the sky erupts)

Flames alight the trees

Spread to fallin’ leaves

Now they’re right upon me

[Chorus: Both] Wait if I’m on fire

How am I so deep in love?

When I dream of dying

I never feel so loved (So loved)

[Verse 3: SHAED & ZAYN, Both] I’ve been havin’ dreams

Splashin’ in a summer stream

Trip and I fall in

I wanted it to happen

My body turns to ice

(Body turns to ice)

Crushin’ weight of paradise (paradise)

Solid block of gold

Lying in the cold

I feel right at home

[Chorus: Both & ZAYN] Wait if I’m on fire

How am I so deep in love?

When I dream of dying

I never feel so loved

Wait if I’m on fire

How am I so deep in love?

When I dream of dying (so loved)

I never feel so loved

[Bridge: SHAED & ZAYN] I’ve Been Having Dreams

La la la la la

Jumpin’ on a trampoline

La la la la la la la

Flippin’ in the air

La la la la la

I never land just float there

La la la la la la la

[Chorus: Both] Wait if I’m on fire

How am I so deep in love?

When I dream of dying

I never feel so loved

Wait if I’m on fire

How am I so deep in love?

When I dream of dying

I never feel so loved

Un’immagine del lyric video di Trampoline, di Zayn e Shaed

Traduzione del testo di Trampoline

[Verso 1: SHAED & ZAYN] Sto facendo dei sogni

salto da un trampolino

volteggio per aria

non atterro mai, fluttuo soltanto qui

mentre guardo in alto

(mentre guardo in alto)

improvvisamente il cielo erutta

(improvvisamente il cielo erutta)

le fiamme accendono gli alberi

si propagano sulle foglie che cadono

adesso sono proprio sopra di me

[Ritornello] Aspetta: ma se vado a fuoco

come faccio ad essere così innamorato?

quando sogno di morire

mi sento così amato (Così amato)

[Verso 3: SHAED & ZAYN] Sto facendo dei sogni,

mi tuffo in un fiume estivo

inciampo e ci cado dentro

volevo che accadesse

il mio corpo si trasforma in ghiaccio

(il mio corpo diventa ghiaccio)

scontrandosi contro il peso del paradiso (paradiso)

un blocco solido d’oro

che giace nel freddo

mi sento proprio a casa

[Ritornello] Aspetta: ma se vado a fuoco

come faccio ad essere così innamorato?

quando sogno di morire

mi sento così amato (Così amato)

Aspetta: ma se vado a fuoco

come faccio ad essere così innamorato?

quando sogno di morire

mi sento così amato (Così amato)

[Bridge: SHAED & ZAYN] Sto facendo dei sogni

la la la la la

salto da un trapolino

la la la la la la la

volteggio per aria

la la la la la

non atterro mai, fluttuo solo qui

la la la la la la la

[Ritornello] Aspetta: ma se vado a fuoco

come faccio ad essere così innamorato?

quando sogno di morire

mi sento così amato (Così amato)

Aspetta: ma se vado a fuoco

come faccio ad essere così innamorato?

quando sogno di morire

mi sento così amato (Così amato)