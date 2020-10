Il nuovo album delle Little Mix, “Confetti”, uscirà venerdì prossimo: la band annuncia la tracklist ufficiale

Le Little Mix stanno per inaugurare un nuovo capitolo della loro carriera, con il sesto album “Confetti” in uscita venerdì 6 novembre. Manca sempre meno al suo rilascio e la girlband inglese ha deciso di annunciare in modo ufficiale la tracklist che andrà a comporre il progetto.

“Così tanto amore, energia ed emozioni sono stati inseriti all’interno di questo disco, siamo così eccitate nel potervi finalmente rivelare questa notizia“, aveva scritto durante l’annuncio. Nel corso delle settimane Jade, Perrie, Jesy e Leigh-Anne non sono rimaste con le mani in mano, anzi.

Sono stati numerosi i singoli già pubblicati, da “Break Up Song” a “Not a Pop Song” e la più recente “Sweet Melody“. Tutti accompagnati rispettivamente dal proprio video musicale. Si è aperta una nuova era per loro che sentono forse di aver ritrovato la loro identità. O meglio, si sentono libere di poterla esprimere.

Dopo aver dato la possibilità ai loro fan di scoprire la tracklist di “Confetti” tramite Alexa di Amazon –domandandole “Alexa, drop some confetti”– arriva ora l’annuncio ufficiale. Saranno tredici le tracce che andranno a comporre il progetto discografico. Di seguito i titoli.

Tracklist di Confetti, album delle Little Mix

Break Up Song Holiday Sweet Melody Confetti Happiness Not a Pop Song Nothing But My Feelings Gloves Up A Mess (Happy for You) My Love Won’t Let You Down Rendezvous If You Want My Love Breathe

Little Mix Confetti Album

In attesa di poter far ascoltare il loro nuovo disco al pubblico, le Little Mix stanno continuando la loro esperienza nel talent della BBC che le vede protagoniste. Dopo essere state giudicate all’interno di X Factor, dove si sono formate nel 2011, ora spetta a loro prendere le decisioni. Con “Little Mix: The Search” le quattro cantanti sono alla ricerca di nuovi talenti da poter lanciare sulla scena musicale.