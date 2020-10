I Power Rangers stanno per tornare, i fantastici super eroi degli anni ’90 stanno per porre le basi ad un nuovo universo cinematografico condiviso. Da quanto riporta Deadline, eOne e Hasbro hanno ingaggiato Bryan Edward Hill per scrivere la sceneggiatura del primo film del franchise e poi la restante parte dell’universo condiviso.

Sarà quindi l’autore di Titans e Ash vs Evil Dead a riportare in vita i Power Rangers, secondo tentativo dopo quello fallito nel 2017 dal regista di Project Almanac – Benvenuti a ieri che aveva già tentato il rilancio. Sarà la volta buona per rivedere i super eroi della nostra infanzia di nuovo in azione?

Cosa sappiamo del reboot dei Power Rangers?

Inutile dire che per il momento si sa ancora poco sul progetto legato ai Power Rangers. Come sicuramente ricorderai, i Power Rangers sono nati da un sottogenere giapponese chiamato Super Sentai (telefilm fantascientifici invoga negli anni ’70 e ’80), e sono diventati famosi in occidente grazie ad una serie tv live-action negli anni ’90.

Dopo la serie i Power Rangers sono stati usati per film serie animate, giocattoli e videogiochi, cavalcando l’onda del loro incredibile successo. Oggi, nel 2020, questi super eroi verranno riportati indietro, e non osiamo proprio immaginare come!

La prima idea legata al reboot dei Power Rengers li vedeva alle prese con un viaggio nel tempo, che li riportava dai nostri anni agli anni ’90. Non sappiamo però se questo spunto verrà tenuto in considerazione da Bryan Edward Hill, anche se oggi l’ondata di malinconia che investe 30enni e 40enni potrebbe essere la carta giusta da giocare. Staremo a vedere…

Intanto non possiamo far altro che aspettare altre notizie al riguardo e magari andare a ripescare qualche puntata dei Power Rangers su qualche vecchia VHS…

