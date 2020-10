Un nuovo arrivo sulla piattaforma di Disney+, si tratta di Sneakerella, un film che fa del titolo un gioco di parole tra Sneaker (il famoso modello di calzature) e Cindarella, un modo per richiamare l’antica magia della Disney, scendendo però a patti con il presente.

Il film vuole proprio spiegare che la magia che spesso crediamo arrivi dall’esterno, parte invece da dentro di noi, e siamo noi soltanto con le nostre passioni a tirarla fuori. Una favola moderna insomma, che promette davvero molto bene.

La trama di Sneakerella

La storia, ambientata a New York, ha come protagonista El, un aspirante designer di scarpe da ginnastica originario del Queens, che lavora come magaziniere in un negozio di scarpe che in passato era appartenuto a sua madre.

El nasconde la sua aspirazione e il suo talento sia all’arcigno patrigno, sia ai fratellastri, ma quando conosce Kira King, figlia dell’atleta di basket e magnate delle sneaker Darius King. Basterà una piccola spintarella e questa passione condivisa per far prendere coraggio ad El e a fargli dimostrare al mondo quanto vale il suo talento.

Sono chiare le similitudini che questa trama ha con la storia classica di Cenerentola, che è stata però portata nella nostra realtà di oggi e cambiata per diventare qualcosa che appartiene ai nostri tempi. Come ha raccontato Lauren Kisilevsky, vice presidente dei dipartimento film Disney:

Sneakerella porta un approccio vivace e moderno a una storia molto amata, suggerendo che la magia è il risultato del duro lavoro e della determinazione ed esiste in ognuno di noi. Lauren Kisilevsky

Pare proprio che una nuova storia indimenticabile stia arrivando su Disney+, una di quelle storie capaci di rapire il cuore non solo ai teenager, ma anche agli adulti, e noi non vediamo l’ora di poterla gustare…

