Si avvicina la notte delle streghe: pronti a entrare nel mood?

Non si potrà fare troppo quest’anno per festeggiare una delle notti più paurose che da sempre si celebrano, ma nulla ci vieta di ascoltare della buona musica che ci metta nel perfetto mood in vista dell’arrivo di “Halloween” con una bella playlist!

Per questo noi di Wonder Channel abbiamo pensato di raccogliere in una playlist – che abbiamo intitolato “This is Halloween“, gli amanti di Disney coglieranno subito il nesso – che secondo noi rappresentano alla perfezione questa notte!

“This is Halloween, this is Halloween

Pumpkins scream in the dead of night This is Halloween, everybody make a scene

Trick or treat till the neighbors gonna die of fright

It’s our town, everybody scream

In this town of Halloween” Riconoscete la canzone?

Ce n’è per tutti: i più piccoli e gli amanti dei film di un tempo potranno trovare grandi classici come, per l’appunto, il brano “This is Halloween”, che possiamo ascoltare nel lungometraggio Disney “Nightmare before Christmas” (che ha scalato la classifica dei nostri top film da vedere in autunno e potete recuperare in qualsiasi momento su Disney+); “The Addams Family“, canzone che fa da tema alla famiglia più spaventosa di sempre, la famigerata famiglia Addams; e poi ancora “Ghostbusters” tratta dall’omonimo film del 1984.

Un’altra canzone che non può mancare – soprattutto nelle feste a tema Halloween – sia per i piccoli e gli adulti è sicuramente “La danza delle streghe” di Gabry Ponte, insieme all’immancabile “Thriller” della leggenda della musica Michael Jackson. Il suo video è ancora attuale e divertente, non potete assolutamente non vederlo perchè perfetto per questa stagione!

Il video ufficiale di “Thriller” di Michael Jackson

Non possono inoltre mancare pezzi un pochino più recenti e un po’ più pop, come la bellissima “Disturbia” di Rihanna, “Sweet But Psyco” di Ava Max o ancora “Mad World“, ma nella versione rivisitata dai Pentatonix (che gli appassionati di serie TV riconosceranno anche nella versione cantata dal cast di Riverdale).

Pronti a entrare nel mood Halloween? Vi lascio alla playlist più spaventosa che ci sia!