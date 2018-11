È stato diffuso il trailer del nuovo film prodotto dalla Warner Bros: Detective Pikachu.

Per la prima volta, nei maxi schermi vedremo anche questi amati mostriciattoli dei videogiochi giapponesi, i cosiddetti Pokèmon, che avevano conquistato un intero pianeta.

Per quanto possiate essere scettici sull’uscita di questo nuovo film, probabilmente vi ricrederete dopo aver visto il trailer!

(Se ancora non l’hai visto corri subito a vederlo)

Trama del fim Pikachu Detective

L’intera storia viene ambientata nella città futuristica di Ryme, dove un giovane ragazzo di nome Tim sogna di diventare un allenatore di Pokèmon. Ryme city non è altro che una moderna e disordinata metropoli dove esseri umani e pokèmon sembrano convivere pacificamente insieme in questo mondo parallelo al quanto insolito ai nostri occhi.

Tutto molto interessante e forse anche un po’ troppo banale, fino a quando non appare la figura di Pikachu, il più amato tra i Pokèmon.

L’animaletto elettrico più amato della saga compare Immprovvisamente nella vita di Tim e inizia a creare fin da subito un forte legame (seppur particolare) con il ragazzo.

Il giovane aspirante allenatore infatti sarà l’unico tra gli esseri umani in grado di capirlo: se il resto delle persone sentirà pronunciare solo le parole “Pika pika”, Tim invece comprende ogni singola parola pronunciata.

Insieme, inizieranno una nuova avventura. Grazie alle abilità investigative di Pikachu inizieranno delle nuove indagini alla ricerca del padre di Tim, Harry Goodman, scomparso ormai da molto tempo senza lasciar alcuna traccia.

Riuscirà il nostro amato animaletto ad aiutare Tim nella sua ricerca? Niente viene svelato dal trailer sul finale del film, non ci resta quindi altro che aspettarlo nelle sale cinematografiche.

Cast del film Detective Pikachu



Pokèmon Pikachu Detective realizzato in computer graphic, avrà qualcosa di innovativo nel design e nella realizzazione dei personaggi! Per la prima volta infatti sarà possibile vedere i nostri amati Pokèmon in carne ed ossa (o almeno quasi), con un look del tutto realistico.

Pikachu sarà per la prima volta rappresentato come un peluche (o un animaletto, a seconda dei vostri gusti) pelosissimo e non solo!

Le innovazioni però non si limitano qui, novità anche sul cast!

A interpretare il giovane allenatore Tim, troviamo Justice Smith (un volto già noto del cinema, precedentemente presente nel film di “Jurassic World: il regno distrutto”).

Per quanto riguarda invece la voce di Pikachu nella versione originale del film ci sarà Ryan Reynolds, mentre nella versione in italiano troveremo Francesco Venditti (lo stesso doppiatore di Deadpool).

Abbiamo Parlato di Tim, Pikachu ma tutti noi sappiamo che la lista dei Pokèmon è molto più lunga! Per rispondere alla domanda che vi starete continuamente ponendo vi dico subito di sì, saranno presenti pure gli altri animaletti!

Per farvi qualche nome, come potrete vedere dal trailer saranno presenti anche Bulbasaur, Charizard e Mr Mime, il resto sarà tutta una sorpresa!

Alla regia invece troviamo Rob Letterman, anche lui un nome non del tutto sconosciuto (è l’autore dei piccoli brividi, I viaggi di Gulliver e Mostri contro alieni).

Un cast del tutto eccezionale che lascia poche parole per descriverlo! Le aspettative ormai sono alle stelle e speriamo solamente che il film non sia da meno!

Uscita del film Detective Pikachu

Se ti sei ricreduto sul film e il trailer ti ha abbastanza incuriosito la domanda è “quando potrò vedere il film al cinema?”

Tutti pronti a correre per comprare subito i biglietti, ma prima di poterlo fare è giusto darvi una data ufficiale dell’uscita.

La data per adesso è prevista per il 9 maggio 2019 nelle sale italiane.

Bisognerà aspettare, ma intanto rimanete sintonizzati con noi per avere maggiori informazioni in merito!

Se non hai ancora visto il trailer del film Detective Pikachu corri subito a vederlo, lo trovi qui sopra!