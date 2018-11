Le nuove serie animate di Netflix

La piattaforma streaming Netflix stupisce sempre di più il suo pubblico. Per i grandi e i più piccini, arrivano le nuove serie animate basate sui racconti di Roald Dahl.

I famosi libri per bambini, scritti da Roald Dahl, hanno accompagnato diverse generazioni di lettori. Roald comincia la sua carriera da scrittore negli anni ’40 e crea quelli che sono diventati i mondi e i personaggi preferiti di tantissimi bambini del nostro secolo.

Ricordiamo La fabbrica di cioccolato, da cui è stato tratto il film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato del 1971, reinterpretato con l’occhio di Tim Burton nel 2005.

Tra i suoi libri più famosi ricordiamo anche Matilda, scritto nel 1988, da cui è stato tratto il film diretto da Danny DeVito: Matilda 6 mitica.

La storia della piccola Matilda racconta il disagio di una bambina dotata di un’intelligenza fuori dal comune che vive in una famiglia superficiale e prepotente. Matilda aveva imparato a leggere da sola, e i suoi genitori non perdevano occasione per offenderla dato che non era come loro. Ma, con l’utilizzo dei suoi poteri, si allontana da quell’ambiente per trovare la felicità e una mamma premurosa.

Il nuovo progetto Dahl per Netflix

La produzione Netflix:

“vuole rimanere fedele allo spirito e al tono delle opere di Dahl mentre costruisce allo stesso tempo un universo di storie fantasiose che si espande ben oltre le pagine dei suoi libri”

Saranno tantissimi i racconti di Dahl a prender forma nelle nuove serie animate di Netflix, tra cui: Il GGG, Gli Sporcelli, Il grande ascensore di cristallo, La magica medicina, Il coccodrillo enorme, In solitario, Diario di volo, Io, la giraffa e il pellicano, I Minipin, Il dito magico, Sporche bestie e

“molti altri”

Ecco cosa ha detto Felicity Dahl in un comunicato, a proposito di questa nuova collaborazione:

“La nostra missione, volutamente alta, è che il maggior numero di bambini in tutto il mondo sperimenti la magia unica e il messaggio positivo delle storie di Roald Dahl”

inoltre

“Questa collaborazione con Netflix segna un passo significativo verso la realizzazione di ciò, e sono convinta che Roald ne sarebbe entusiasta”.

Un grande progetto, dunque, quello di far rivivere i libri di Dahl in chiave nuova e contemporanea.

La vice presidente Melissa Cobb, di Kids & Family Content a Netflix, continua: