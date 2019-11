Il 2020 sarà un anno importante per Max Pezzali che festeggerà 30 anni di carriera. Un traguardo che va sicuramente festeggiato in grande.

Ed è esattamente quello che farà con un concerto unico allo Stadio San Siro il 10 Luglio 2020. Si intitolerà “San Siro canta Max” l’evento che riunirà generazioni di persone che per una sera si ritroveranno a viaggiare nei ricordi e non solo.

Dalle hit del passato come “Sei un mito”, “Una canzone d’amore”, “Come Mai”che hanno accompagnato migliaia di persone ai brani più recenti come “Un’estate ci salverà” e “Questa città”. Uno spettacolo che infiammerà e coinvolgerà lo stadio di Milano e tutti coloro che non si lasceranno sfuggire questa occasione.

I biglietti per il concerto saranno in vendita QUI a partire da domani, 29 Novembre.

La notizia è stata confermata dall’artista dopo lo spoiler pubblicato dall’amico Fiorello che con un post sui profili social ha voluto rivelarla per primo.

“SPOILER! Troppo bello per non postarlo, scusa Max non ho resistito. Che ce l’hai due omaggi?” Fiorello annuncia “San Siro canta Max”

La risposta del cantante non si è fatta attendere, andando a confermare la veridicità dell’evento.

“Carissimo Fiorello, sei più che scusatissimo. È un onore per me!”

Un modo per ripercorrere il lungo viaggio di Max nel mondo della musica, prima con gli 883 poi come solista, fino agli spettacoli con Nek e Francesco Renga con i quali ha rilasciato ufficialmente il singolo “Se Telefonando”, cover del leggendario brano di Mina.

Non è escluso che il 10 Luglio sul palco di San Siro possano salire degli ospiti “d’onore” per accompagnare Max in una lunga serata ricca di emozioni.

La prevendida dei biglietti come già citato aprirà domani online, mentre a partire dal 4 Dicembre presso le rivendite autorizzate Ticketone.