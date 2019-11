A “Roxanne” ci sono volute poche settimane per scalare la Billboard 100, arrivando tra le prime 20

E’ virale, rimane in testa non appena la ascolti, è inaspettatamente orecchiabile. E una volta che la senti non vuoi smettere più. Parliamo di “Roxanne“, naturalmente, la hit di Arizona Zervas che solo dopo poco più che una settimana si è piazzata nella Billboard 100 – e continua a salire.

Rilasciato il 20 ottobre 2019 in maniera indipendente, “Roxanne” è un singolo dell’emergente Arizona Zervas, conosciuto anche come AZ, scritto a quattro mani con Lauren LaRue e prodotto da Jae Green & 94skrt.

L’unica altra canzone ad avere un così grande successo in così poco tempo è stata la fantastica Dance Monkey di Tones and I (giusto per capirci). Ma qual è il segreto di “Roxanne”? Non proprio un segreto, visto che si può dire apertamente. E’ davvero accattivante, e lo è in un modo che spinge chiunque a non poterne fare a meno una volta ascoltata.

E’ una delle 50 canzoni più ascoltate su Spotity e si è piazzata tra le prime 20 canzoni più ascoltate nella classifica di ITunes.

Significato di “Roxanne”, la hit di Arizona Zervas

La canzone è incentrata su una ragazza che il protagonista voleva, anche se in realtà non ne aveva realmente bisogno, se non per puro divertimento.

“She don’t wait in lines if it’s too long, she don’t drive the whip unless the roof off,” e cioè “Lei non fa la fila se è troppo lunga, non guida una decapottabile a meno che non abbia il tettuccio alzato”: Arizona descrive così la ragazza con cui vuole stare. Insomma, per farla breve, una che se la tira!

“Chiama solo quando vuole i soldi, e si fa le foto solo quando ha il c**o fuori”. Non una bellissima descrizione se vogliamo essere onesti! Nonostante questo però, il nostro cantante è comunque molto preso da lei. “Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night,” si lamenta Arizona durante i ritornelli. “Tutto quello che vuole fare è divertirsi e fare festa”. Arizona vorrebbe dargli tutto il suo amore, ma sa che non sarà ricambiato!

A voi piace la canzone “Roxanne” di Arizona Zervas? Anche voi non riuscite a togliervela dalla testa? Fatemi sapere nei commenti!

Sotto trovate testo e traduzione del brano!

Arizona Zervas

Testo di “Roxanne” di Arizona Zervas

[Intro]

All for the gram

Bitches love the gram

Oh wait shit

Brr brr

Brr brr brr

Skrr skrr

[Chorus]

Roxanne

Roxanne

All she wanna do is party all night

Goddamn, Roxanne

Never gonna love me but it’s alright

She think I’m a asshole

She think i’m a playa

She keep running back tho

Only cause I pay up

Roxanne

Roxanne

All she wanna do is party all night

[Verso 1]

Met her at a party in the hills, ya

She just wanna do it for the thrill, ya

Shorty drive a poodle with no top, aye

But if I throw this money she gon’ drop

She don’t wait in lines if it’s too long

She dont drive the whip unless the roof off

Only wanna call when the cash out

Only take the pic when her ass out

[Bridge]

She from

Malibu, malibu

If you don’t gotta foreign then she laugh at you

Malibu, malibu

Spending daddy’s money with an attitude

[Chorus]

Roxanne

Roxanne

All she wanna do is party all night

Goddamn, Roxanne

Never gonna love me but it’s alright

She think I’m a asshole

She think I’m a playa

She keep running back tho

Only cause I pay up

Roxanne

Roxanne

All she wanna do is party all night

[Interludio]

I just wanna have fun!

[Verso 2]

In LA, ya

Got no brakes, ya

Living fast, Ricky Bobby, Shake and bake, yeah

See the chain? ya

Issa lake, ya

Swipe the chase, oo

Now she wanna date, ya

Straight to NOBU

On the coast oo

Shorty only like cocaine and whole foods

Yeah

Snappin all up on the gram

Ass going crazy

Now she wanna fuck me in the foreign

Going 80

[Bridge]

Up In

Malibu, malibu

If you don’t gotta foreign then she laugh at you

Malibu, malibu

Spending daddy’s money with an attitude



[Chorus]

Roxanne

Roxanne

All she wanna do is party all night

Goddamn, Roxanne

Never gonna love me but it’s alright

She think I’m a asshole

She think I’m a playa

She keep running back tho

Only cause I pay up

Roxanne

Roxanne

All she wanna do is party all night

Traduzione di “Roxanne” di Arizona Zervas

Tutto per il gram (sta per “instagram”)

Le pu**ane adorano il gram

Oh aspetta ca**o

Brr brr

Brr brr brr

Skrr skrr

Roxanne

Roxanne

Tutto quello che vuole fare è festeggiare tutta la notte

Maledizione, Roxanne

Non mi amerai mai ma non fa niente

Lei pensa che io sia uno stron*o

Pensa che io sia un playboy

Ma continua a corrermi dietro

Solo perché pago

Roxanne

Roxanne

Tutto quello che vuole fare è ballare tutta la notte

L’ho incontrata a una festa sulle colline, sì

Vuole solo farlo per il brivido, sì

La piccoletta guida un barboncino senza maglietta

Ma se lancio questi soldi, lei cadrà

Non fa mai la fila se è troppo lunga

Non guida una decappottabile a meno non abbia tettuccio abbassato

Chiama solo quando ha bisogno di soldi

Si fa foto solo quando il suo lato b è fuori

Lei è di

Malibu, Malibu

Se non sei straniero, lei ride di te

Malibu, Malibu

Spende i soldi di papà con una certa prepotenza



Roxanne

Roxanne

Tutto quello che vuole fare è festeggiare tutta la notte

Maledizione, Roxanne

Non mi amerai mai ma non fa niente

Lei pensa che io sia uno stron*o

Pensa che io sia un playboy

Ma continua a corrermi dietro

Solo perché pago

Roxanne

Roxanne

Tutto quello che vuole fare è ballare tutta la notte

Voglio solo divertirmi!

A Los Angeles, sì

Non ho freni, sì

Vivo al massimo, Ricky Bobby, alla grande, sì

Vedi la catena? si

Lago Issa, sì (il lago Isa si trova nel Parco Nazionale di Yellowstone)

Fai scorrere l’inseguimento, oo

Ora vuole uscire, sì

Direttamente a NOBU

Sulla costa oo

Alla piccoletta piace solo la cocaina ed i cibi integrali

si

Scattare foto che mette su Instagram

Il cu*o impazzisce

Ora vuole sco*armi all’estero

Andando a 80

A

Malibu, Malibu

Se non sei straniero, lei ride di te

Malibu, Malibu

Spende i soldi di papà con una certa prepotenza

Roxanne

Roxanne

Tutto quello che vuole fare è festeggiare tutta la notte

Maledizione, Roxanne

Non mi amerai mai ma non fa niente

Lei pensa che io sia uno stron*o

Pensa che io sia un playboy

Ma continua a corrermi dietro

Solo perché pago

Roxanne

Roxanne

Tutto quello che vuole fare è ballare tutta la notte