Dopo 30 anni di onorata carriera, la serie animata dei Simpson, la strampalata famiglia di omini gialli, sta forse per arrivare al suo ultimo episodio. Nessuna notizia ufficiale, solo le indiscrezioni lasciate trapelare dal compositore Danny Elfman, l’uomo che ha reso memorabile la sigla di uno dei cartoni più amato del mondo.

Da quello che rivela Elfman, quella attualmente in onda potrebbe essere l’ultima stagione dell’intera serie dei Simpson. Una vera e propria fine di un’era.

La fine della serie dei Simpson?

Di recente, Danny Elfman ha rivelato di aver sentito voci secondo cui la serie dei Simpson potrebbe essere “nel suo ultimo anno” di messa in onda, e potrebbe qundi finire dopo oltre 30 anni sugli schermi. Una vera sorpresa, dato l’enorme successo che di anno in anno ha sempre raccolto!

“Beh, da quello che ho sentito, sta per finire – ha rivelato Elfman -Non lo so per certo, ma ho sentito dire che questo sarà il suo ultimo anno.”

Sulla longevità dello spettacolo, Elfman ha aggiunto:

“Tutto quello che posso dire è che sono così sbalordito e stupito che è durato tanto a lungo. Quando mi sono avvicinato ai Simpsons, ho scritto questo pezzo di musica folle, e mi aspettavo che nessuno l’avrebbe sentito, perché non pensavo davvero che lo spettacolo avesse una possibilità di successo…

“Davvero, mi aspettavo che avrebbe funzionato per tre episodi e sarebbe stato cancellato, e sarebbe stato così, perché era così strano al momento, e non pensavo che avesse una possibilità. Quindi credimi, è uno delle più grandi sorprese della mia vita “.

Non possiamo negare che una possibilità del genere ci colpisca profondamente, ma di sicuro, se anche dovesse rivelarsi una notizia fondata, ritroveremo sicuramente alcuni dei personaggi dei Simpson in eventuali spin-off. E tu quale personaggio vorresti vedere in un eventuale continuazione?