Il rischio di possedere una scimmia.

Si, il titolo non mente. Chris Brown potrebbe finire in galera per il fatto di possedere una scimmia.

Il cantante è proprietario di una scimmia cappuccina di nome Fiji, che è apparsa per la prima volta sui suoi account di social media. Tuttavia, sembra che Chris non abbia ottenuto il permesso per possedere l’animale.

Secondo TMZ, l’ufficio del procuratore della città di Los Angeles ha accusato Brown di possedere una specie in via di estinzione senza permesso. La pena massima per questo tipo di reato è sei mesi di carcere.

Brown è stato obbligato a rinunciare alla proprietà della scimmia dopo che alcune persone hanno visto le sue foto e video online riferendolo alle autorità. Il suo avvocato, Mark Geragos, ha dichiarato a TMZ:

“Quando esco dal mio ufficio a Downtown LA cammino davanti a gente che dorme per strada per difendere le persone accusate di vendere marijuana medica… ora gli statali spendono i soldi dei contribuenti per indagare sul possedimento delle scimmie e questo completa il cerchio sulle assurdità.”

Chris Brown dovrà recarsi in tribunale il 6 febbraio. Vedi le foto e video dell’ex animale domestico di Brown qui sotto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CHRIS BROWN (@chrisbrownofficial) in data: Dic 21, 2017 at 2:40 PST

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CHRIS BROWN (@chrisbrownofficial) in data: Dic 6, 2017 at 6:46 PST

La RSPCA mette in guardia le persone che vogliono prendersi le scimmie cappuccine come animali domestici: