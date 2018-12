Justin Bieber è libero di tornare in Argentina dopo essere stato bandito dal paese sudamericano.

L’hitmaker di “Sorry” era stato bandito dal paese sudamericano nel 2016 dopo che il fotografo Diego Pensoa aveva accusato le guardie del corpo di Justin di averlo aggredito in un club di Buenos Aires nel 2013.

Justin era stato inizialmente giudicato colpevole da un giudice in primo grado, ma dopo diversi ricorsi, la Corte Suprema Argentina ha deciso di assolverlo da ogni accusa.

Il documento di risoluzione è stato depositato il 18 dicembre, secondo TMZ.

Nel 2016, Justin aveva rivelato che voleva portare il suo tour “Purpose” in Argentina ma non poteva farlo perché le autorità gli avevano impedito di esibirsi lì.

All’epoca aveva twittato:

“I miei fan argentini vorrebbero partecipare al #purposetour ma il governo non permetterà tutto questo. Mi dispiace. Se le cose dovessero cambiare mi piacerebbe recarmi da voi al più presto ma in questo momento non posso. Per tutti gli altri fan presenti nel Sud America… non vedo l’ora di vedervi (sic).”