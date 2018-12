Aria di cambiamento

Il 69° festival di Sanremo è alle porte. La curiosità di sapere chi sono i cantanti in gara, le canzoni e gli ospiti internazionali è forte.

E allora non ci resta che scoprire insieme tutte le novità del Festival sotto la supervisione del direttore artistico Baglioni.

In questa nuova edizione ci saranno molti cambiamenti.

Claudio Baglioni ha voluto apportare una modifica netta al regolamento. Questa riguarda i seguenti punti: gara, nuove proposte, giuria ed eliminazioni.

Iniziamo con il vedere quali sono le modifiche apportate al regolamento:

Ci sarà una sola gara tra i big alla quale partecipano anche i due vincitori di Sanremo Giovani 2018;

Non sono previste eliminazioni;

Confermate le 4 giurie: il pubblico, demoscopica, la sala stampa ed infine la giuria degli esperti.

I duetti che si terranno durante la quarta serata dovranno essere tutti approvati dal Direttore Artistico;

I cantanti in gara, 24 per l’esattezza, saranno così suddivisi: 22 big, più i 2 vincitori di Sanremo Giovani 2018.

La sezione nuove proposte è stata sostituita con il concorso canoro “Sanremo Giovani”, in onda in due serate condotte da Pippo Baudo e da Fabio Rovazzi durante il mese di dicembre. In queste due serate verranno promossi due dei ventiquattro artisti under 36 in gara. I due vincitori andranno direttamente tra i Big del Festival di Sanremo 2019.

Ritornando ai cantanti in gara, inizia a farsi sentire nell’aria il tormentone del “chi ci sarà” – “chi non ci sarà” facendo così aumentare la nostra curiosità. E allora, ecco che i primi nomi dei big in sono stati svelati. La scelta è risultata difficile sul chi ammettere e chi no, visto che molti cantanti hanno presentato dei testi interessanti e orecchiabili. Per il momento non ci resta che scoprire e conoscere i nomi dei primi cantanti in gara:

Paola Turci – L’ultimo ostacolo

Simone Cristicchi – Abbi cura di me

Zen Circus – L’amore è una dittatura

Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte

Loredana Bertè – Cosa ti aspetti da me

Irama – La ragazza col cuore di latta

Ultimo – I tuoi particolari

Nek – Mi farò trovare pronto

Motta – Dov’è l’Italia

Il Volo – Musica che resta

Ghemon – Rose viola

Einar (vincitore Sanremo Giovani 2018)

Federica Carta e Shade – Senza farlo apposta

Patty Pravo e Briga – Un po’ come nella vita

Negrita – I ragazzi stanno bene

Daniele Silvestri – Argento vivo

Ex otago – Solo una canzone

Achille Lauro – Rolls Royce

Arisa – Mi sento bene

Boomdabash – Per un milione

Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood

Nino D’Angelo e Livio Cori – Un’altra luce

Queste le prime indiscrezioni sul festival di Sanremo che ci attende tra qualche mese.