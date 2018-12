La pop star ha dato ai fan un aggiornamento sul suo 2019.

Sia ha detto ai suoi fan presenti su Twitter che pubblicherà un nuovo album il prossimo anno.

Il giorno di Natale, un fan ha raggiunto la stella su Twitter alla ricerca di informazioni sui suoi prossimi lavori.

“Per favore, rispondimi amore”, ha scritto. “Quando potremmo ascoltare nuove canzoni?”.

La cantante ha risposto, dicendo: “L’anno prossimo pubblicherò un album e un lungometraggio musicale che ho scritto e diretto.”

A parte l’album natalizio del 2017 ‘Everyday Is Christmas‘, Sia non pubblicava un album completo da ‘This Is Acting‘, uscito nel 2016.

Quest’anno Sia ha collaborato con Diplo e Labrinth nel supergruppo LSD. Poi ha lavorato con Dolly Parton in “Here I Am”, traccia inclusa nella colonna sonora di Dumplin, ed ha rilasciato un singolo indipendente chiamato “I’m Still Here“.

Ha anche contribuito, con canzoni originali, alla colonna sonora di Vox Lux, in cui Natalie Portman interpreta Celeste, una ragazza che diventa una pop star dopo aver cantato in un servizio funebre per una tragedia nazionale.

All’inizio di quest’anno, Sia ha affermato di aver avuto un brutto attacco di “diarrea” dopo aver incontrato Donald Trump in un episodio del 2015 di Saturday Night Live. Trump era presente allo spettacolo quella sera mentre lei era l’ospite musicale.

Ha detto che ha incontrato il futuro presidente in un corridoio del backstage e le ha chiesto di scattare una foto con lui. In realtà, ti dispiace se non la facciamo? Ho molti fan messicani e non voglio che pensino che sostengo le tue opinioni. “Oh, nessun problema”, ha risposto Trump a Sia.