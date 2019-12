In quello che è stato definito un nuovo capitolo della sua musica, Alan Walker ha deciso di affiancarsi alla cantante Ava Max per il rilascio del nuovo singolo “Alone, Part II”.

Il brano sembra rappresentare, come si può notare dall’aggiunta nel titolo, il seguito del singolo “Alone” –rilasciato nel 2016– che voleva mandare un messaggio di condivisione, sottolineando come spesso ci si ritrovi da soli sentendosi così tali. Ma il più delle volte non lo si è davvero.

Nel secondo capitolo Alan, attraverso la voce di Ava, racconta della necessità di avere qualcuno accanto nella propria vita, perchè da soli nessuno riuscirebbe a farcela.

“Tutti abbiamo bisogno di quel qualcuno che ci capisca come nessun altro

Proprio quando ne hai più necessità

Tutti abbiamo bisogno di un’anima sulla quale appoggiarci, una spalla sulla quale piangere

Un amico per affrontare gli alti e i bassi

Non ce la farò da solo” Estratto dal testo di Alone, Part II

Il produttore norvegese ha annunciato l’uscita del brano lanciando l’hashtag #youarenotalone (tu non sei solo) e ha voluto ringraziare i suoi fan per essere riusciti a creare una forte rete di persone accomunate tutte dalla volontà di lasciare che la musica li connettesse, in un modo o nell’altro.

“Sono così grato per il vostro supporto, non avrei mai potuto farcela con le mie sole forze!”

Rilasciato anche il video ufficiale del brano che vede la protagonista viaggiare in cerca di un luogo misterioso, di cui ha solo uno schizzo ritrovato all’interno di un quadro. Riuscirà nella sua impresa?

Date un’occhiata per avere la risposta, e fateci sapere cosa ne pensate della collaborazione tra Alan e Ava!

Traduzione del testo di Alone, Part II di Alan Walker e Ava Max

[Verso 1]

Eravamo giovani, i poster sul muro

Pregando che non fossimo quelli che le insegnanti avrebbero chiamato

Ci saremmo fissati a vicenda

Perchè eravamo sempre nei guai

E tutti i bambini più in voga facevano le loro cose

Io stavo fuori sempre guardando dentro

Già, ero lì ma non davvero

A loro non è mai davvero importato che ci fossi

[Pre-Ritornello]

Tutti abbiamo bisogno di quel qualcuno che ci capisca come nessun altro

Proprio quando ne hai più necessità

Tutti abbiamo bisogno di un’anima sulla quale appoggiarci, una spalla sulla quale piangere

Un amico per affrontare gli alti e i bassi

[Ritornello]

Non ce la farò da sol-so-o-o-o-o-sol-solo

Non ce la farò da sol-so-o-o-o-o-sol-solo

[Verso 2]

Poi ho visto la tua faccia, i tuoi occhi clementi

Che mi guardava dall’altra parte

Come se mi capissi

E non ti lascerò mai andare, oh

[Pre-Ritornello]

Tutti abbiamo bisogno di quel qualcuno che ci capisca come nessun altro

Proprio quando ne hai più necessità

Tutti abbiamo bisogno di un’anima sulla quale appoggiarci, una spalla sulla quale piangere

Un amico per affrontare gli alti e i bassi

[Ritornello]

Non ce la farò da sol-so-o-o-o-o-sol-solo

Non ce la farò da sol-so-o-o-o-o-sol-solo

Non ce la farò da sol-so-o-o-o-o-sol-solo

Non ce la farò da sol-so-o-o-o-o-sol-solo

[Intermezzo]

Non ce la farò da solo (Sol-o-o-o-sol-solo)

Non ce la farò da sol-so-o-o-o-o-sol-solo

[Pre-Ritornello]

Perchè tu sei quella persona che mi capisce meglio di chiunque altro

Proprio quando ne ho più bisogno

E sarò colui al quale potrai appoggiarti, una spalla sulla quale piangere

Un amico per affrontare gli alti e i bassi

[Ritornello]

Non ce la farò da sol-so-o-o-o-o-sol-solo

Non ce la farò da sol-so-o-o-o-o-sol-solo

Non ce la farò da sol-so-o-o-o-o-sol-solo

Non ce la farò da sol-so-o-o-o-o-sol-solo

Non ce la farò da solo

Testo di Alone, Part II di Alan Walker e Ava Max

[Verse]

We were young, posters on the wall

Praying we’re the ones that the teacher wouldn’t call

We would stare at each other

‘Cause we were always in trouble

And all the cool kids did their own thing

I was on the outside always looking in

Yeah, I was there but I wasn’t

They never really cared if I wasn’t

[Pre-Chorus]

We all need that someone who gets you like no one else

Right when you need it the most

We all need a soul to rely on, a shoulder to cry on

A friend through the highs and the lows

[Chorus]

I’m not gonna make it a-la, la-la-la-la-la, la, la-la-la-la-la, ‘lone

I’m not gonna make it a-la, la-la-la-la-la, la, la-la-la-la-la, ‘lone

[Verse 2]

Then I saw your face, your forgiving eyes

Looking back at me from the other side

Like you understood me

And I’m never letting you go, oh

[Pre-Chorus]

We all need that someone who gets you like no one else

Right when you need it the most

We all need a soul to rely on, a shoulder to cry on

A friend through the highs and the lows

[Chorus]

I’m not gonna make it a-la, la-la-la-la-la, la, la-la-la-la-la, ‘lone

I’m not gonna make it a-la, la-la-la-la-la, la, la-la-la-la-la, ‘lone

I’m not gonna make it a-la, la-la-la-la-la, la, la-la-la-la-la, ‘lone

I’m not gonna make it a-la, la-la-la-la-la, la, la-la-la-la-la, ‘lone

[Interlude]

I’m not gonna make it alone (La, la-la-la-la-la, ‘lone)

I’m not gonna make it a-la, la-la-la-la-la, la, la-la-la-la-la, ‘lone

[Pre-Chorus]

‘Cause you are that someone that gets me like no one else

Right when I need it the most

And I’ll be the one you rely on, a shoulder to cry on

A friend through the highs and the lows

[Chorus]

I’m not gonna make it a-la, la-la-la-la-la, la, la-la-la-la-la, ‘lone

I’m not gonna make it a-la, la-la-la-la-la, la, la-la-la-la-la, ‘lone

I’m not gonna make it a-la, la-la-la-la-la, la, la-la-la-la-la, ‘lone

I’m not gonna make it a-la, la-la-la-la-la, la, la-la-la-la-la, ‘lone

I’m not gonna make it alone