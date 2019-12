Il nome ve lo diciamo subito. L’attore Andrew Dunbar di Game of Thrones è morto improvvisamente il giorno di Natale.

Secondo Belfast Live, l’attore che ha recitato in più ruoli nello show durante le stagioni sei, sette e otto “è morto improvvisamente” nella sua casa di Belfast, in Irlanda, il giorno della vigilia di Natale.

Un portavoce di The Extras Department, un’agenzia per la recitazione in Irlanda, ha confermato la morte di Dunbar a Belfast Live. L’attore aveva 30 anni.

Il necrologio a lui dedicato recita: “il caro figlio di Edna e del defunto Roy, amorevole fratello di David e Alan e cognato molto amato, zio, nipote e cugino”. Dunbar era un artista, attore e DJ.

Era famoso per la sua comparsa sul set di Il Trono di Spade in diversi ruoli, inclusa la controfigura di Alfie Allen per il personaggio Theon Greyjoy.

L’attore e amico Andy McClay hanno reso omaggio a Dunbar. “Tutti hanno amato Andrew. C’era qualcosa di speciale in lui”, ha detto a Belfast Live. “La gente si sentiva sempre bene con lui, felice, eccitata e ci divertivamo un sacco quando si trovava nei paraggi.”

“Volevamo che Andrew fosse lì con noi nel set, lo cercavamo sempre. Era come un gel che ci ha tenuti tutti insieme.”

Il funerale di Dunbar, che ha recitato anche in Line of Duty, avrà luogo lunedì (30 dicembre) nella chiesa presbiteriana di Ballywillan a Portrush alle 14:00.