In virtù dell’acquisto della 20th Century Fox, The Walt Disney Company è ora proprietaria del franchise cinematografico Deadpool.

Con i primi due film hanno fatto molti soldi, ma il tono umoristico più da adulto sembra scontrarsi con l’ideologia dell’azienda di Topolino, quindi ci siamo chiesti quanto tempo ci avrebbero messo per realizzare un terzo film.

Fortunatamente, l’attore Ryan Reynolds ha rivelato su Live with Kelly e Ryan (Ryan Seacrest, cioè) che Deadpool 3 è in fase di sviluppo.

Reynolds ha detto: “Ci stiamo lavorando proprio ora con tutto il team. Adesso siamo alla Marvel [Studios]. È tutto molto divertente e pazzo. Comunque la risposta è sì, ci stiamo lavorando”.

Ha anche rivelato di aver recentemente incontrato Mariah Carey per la prima volta e, poiché suo figlio è un grande fan del personaggio di Deadpool, la star gli ha dato la maschera da indossare. Deve essere figo avere una delle mamme più famose al mondo ho pensato.

Gli sceneggiatori di Deadpool, Rhett Reese e Paul Wernick, avevano dato alcune notizie ben accette dai fan sullo stile del terzo film:

“La Marvel ha promesso di continuare a farci lavorare nell’universo di Deadpool classificato come R, e la speranza è quella di spostarci un po’ anche nel MCU”.

