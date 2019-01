Dopo aver comunicato ai fan che il prossimo spin-off Hobbs & Shaw sarà caratterizzato dal “più grande showdown” che il franchise abbia mai visto, Dwayne Johnson ha anche rivelato che potrebbe non far parte del cast di Fast & Furious 9 il prossimo anno.

Parlando con MTV News, The Rock ha spiegato:

“Abbiamo sempre pensato di far crescere l’universo Fast and Furious.”

“Non so se sarò presente in Fast and Furious 9 perché si stanno preparando per iniziare le riprese, ma chi lo sa se in Fast 10 ci sarò nuovamente oppure anche in questo.”