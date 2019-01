Il nuovo singolo

Il 25 gennaio 2019 è uscito “Anxiety“, il nuovo singolo di Julia Michaels, realizzato assieme a Selena Gomez e contenuto all’interno dell’EP “Inner Monologue Part I”.

Il passato burrascoso della Gomez

Essere una star internazionale della musica non è sempre semplice e questo Selena Gomez lo sa bene. La cantante ha infatti raccontato che ha spesso rischiato di rimetterci la salute mentale a causa della troppa pressione. Le uniche persone che sono riuscite ad aiutarla sono state proprio le amiche.

La vita di Selena Gomez non è stata sempre semplice. Molto spesso, infatti, la cantante è stata ricoverata in rehab per ritrovare la salute fisica e mentale che spesso il mondo dello spettacolo non riesce a salvaguardare. Tra le cause dell’enorme sofferenza psichica della Gomez c’è innanzitutto Justin Bieber, l’ex fidanzato.

Justin Bieber attualmente è sposato con la modella Hailey Baldwin, ma per molti anni ha vissuto un tira e molla con Selena Gomez, portando la cantante a soffrire per moltissimo tempo. Per anni la cantante è uscita dalla storia d’amore con Bieber con il morale sempre più a terra e la sensazione continua di non essere più all’altezza di nulla.

A dare conforto a Selena Gomez però, ci sono state sempre le amiche e in particolare Francia Raisa che ha donato uno dei suoi reni alla cantante, aiutandola così nella lotta contro il lupus, la malattia di cui Selena Gomez soffre da tempo.

La dedica a Julia Michaels

In occasione dell’uscita del singolo “Anxiety“, Selena Gomez ha voluto ringraziare l’amica del cuore Julia Michaels, per averla aiutata a combattere la battaglia contro l’ansia. “Anxiety” è contenuto nell’album di Julia Michaels “Michael Monologues Part 1“.

Ecco che cosa ha scritto la Gomez sul suo profilo Instagram.

“Sei la mia dolce anima sorella. Julia sei stata una parte così importante della mia vita. Mi hai insegnato come avere coraggio quando ho avuto dei dubbi. Questa canzone è molto vicina al mio cuore perché so cosa vuol dire provare ansia, così come molti miei amici. Non sei mai solo se ti senti così. Il messaggio era davvero necessario e spero davvero che vi piaccia!”.

Traduzione del brano “Anxiety”

Ecco la traduzione del nuovo singolo di Julia Michaels e Selena Gomez.

I miei amici, vogliono portarmi al cinema

Gli dico di f******i, sono mano nella mano con la mia depressione

E proprio quando penso di averla superata

L’ansia inizia a farsi sentire per insegnare a quella m***a una lezione

Oh, faccio del mio meglio per essere socievole

Faccio tutti questi programmi con gli amici e spero che chiamino e cancellino

Poi penso troppo alle cose che mi sto perdendo

Ora vorrei essere con loro

Sembra che mi scusi sempre per sentirmi

Come se io sia fuori di testa quando me la sto cavando bene

E i miei ex dicono tutti che sono difficile da affrontare

E lo ammetto, si

Ma tutti i miei amici, non sanno come ci si sente, come ci si sente

Loro non capiscono perchè non riesco a dormire durante la notte

Mi è stato detto che potrei prendere qualcosa per risolverlo

Dannazione, mi piacerebbe, mi piacerebbe che fosse semplice, ah

Tutti i miei amici, non sanno come ci si sente, come ci si sente

Ho sempre voluto essere una di quelle persone nella stanza

Che dicono qualcosa e tutti alzano la loro mano

Tipo, “se sei triste alza la mano

Se odi qualcuno, alza la mano

Se hai paura, alza la mano”

Sembra che mi scusi sempre per sentirmi

Come se io sia fuori di testa quando me la sto cavando bene

E i miei ex dicono tutti che sono difficile da affrontare

E ammetto, è vero

Ma tutti i miei amici, non sanno come ci si sente, come ci si sente

Loro non capiscono perchè non riesco a dormire durante la notte

Mi è stato detto che potrei prendere qualcosa per risolverlo

Dannazione, mi piacerebbe, mi piacerebbe che fosse semplice, ah

Tutti i miei amici, non sanno come ci si sente, come ci si sente

Ho tutti quei pensieri, che mi passano per la mia testa

E tutto il dannato tempo, non riesco a spegnerlo

Penso di cavarmela la maggior parte del tempo

Penso di stare bene, non riesco a spegnerlo

Ho tutti quei pensieri, che mi passano per la mia testa

E tutto il dannato tempo, non riesco a spegnerlo

Penso di cavarmela la maggior parte del tempo

Penso di stare bene, ma non riesco a spegnerlo

Fermalo, fermalo, yeah

Ma tutti i miei amici, non sanno come ci si sente, come ci si sente

Loro non capiscono perchè non riesco a dormire durante la notte

Mi è stato detto che potrei prendere qualcosa per risolverlo

Dannazione, mi piacerebbe, mi piacerebbe che fosse semplice, ah

Tutti i miei amici, non sanno come ci si sente, come ci si sente

Se-e-e-e-nte

Come ci si sente, come ci si sente

Hmm-mm-mm, mmm

Come ci si sente

Amo questa canzone