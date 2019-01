Il nuovo album dei Tool è in arrivo? Abbiamo già avuto modo di prepararci all’idea dopo l’uscita del loro teaser animato.

A quanto pare, il quinto album del gruppo metal sarà disponibile dal mese di aprile.

A dar notizia della data di uscita è stato il batterista Danny Carey lo scorso fine settimana. Gli attesissimi Tool, che vedremo presto anche in Italia durante il Firenze Rock, hanno fatto attendere i fan per oltre una decade prima di aggiornare il loro sito con il nuovo materiale e le nuove notizie riguardanti la registrazione del nuovo album.

Dunque il gruppo ha finalmente terminato il lavoro, e a testimoniarlo ci sono anche strani teaser che, negli ultimi giorni, girano per i portali virtuali.

I teaser sono solo animati e senza alcun sottofondo musicale. L’elaborazione grafica rappresenta il corpo umano con fasce muscolari, ossa ed ingranaggi. Uno stile che mantengono da tempo, anche per quanto riguarda gli artwork e le locandine dei loro album.

Anche la home page del sito ufficiale dei Tool presenta l’animazione del nuovo teaser.

Maynard James Keenan, il frontman del gruppo, già durante il mese di febbraio dello scorso anno (2018), aveva menzionato il termine del primo brano scrivendo:

“Words & Melodies 100% DONE on all but 1 [track]”