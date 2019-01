Un nuovo film in uscita

Il film arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a giugno 2020 e nel cast troveremo Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal e Kristen Wiig.

La regista Patty Jenkins ha raccontato di una sua eventuale partecipazione in “Justice League 2“, ma soprattutto qualche dettaglio sul film in lavorazione “Wonder Woman 3”.

Justice League 2

La regista Patty Jenkins ha raccontato che il sequel del film di Joss Whedon e Zack Snyder è un progetto veramente impegnativo, che se seguito correttamente può essere davvero un gran successo. Dirigere un film sui supereroi Marvel, però, non è sempre è un una passeggiata.

In particolare, Patty Jenkins ha affermato:

“Il film Justice League, cavolo, penso che progetti del genere siano estremamente impegnativi. Penso che siano fantastici quando ben fatti, ma non è una passeggiata svilupparli. Il problema è integrare tutti quei personaggi, ognuno dei quali con una propria time-line … spero che per un po’ di tempo non facciamo un sequel, perché penso che ognuno di questi personaggi sia eccezionale anche da solo e la cosa che più mi entusiasma è vederli nei rispettivi film stand-alone. Voglio vedere “Aquaman 2” e voglio vedere “The Flash” e il film su Batman. Certo, mai dire mai. Ma penso che tutti, ora come ora, dovrebbero avere un momento per brillare da soli.“

Wonder Woman 3

Nell’intervista, Patty Jenkins ha rivelato anche qualche novità riguardante la trama di “Wonder Woman 3“. La regista sembra avere dei piani abbastanza chiari riguardanti il sequel sull’eroina Marvel. Non sa ancora se sarà lei a dirigerlo, ma spera di essere davvero ricompensata per il grande impegno.

La regista ha affermato:

“Che io lo possa dirigerlo o meno, so già come andrà a finire questa incarnazione di Wonder Woman sul grande schermo. Mi sto impegnando molto, con passione, in questo grande progetto“.

“Wonder Woman 1984” sarà ambientato a metà degli anni ’80, ma per “Wonder Woman 3”, la regista spera che la trama sarà ambientata tra gli anni ’90 e i primi del 2000 per rendere la storia decisamente molto più contemporanea, rispetto al film precedente.

Durante il Sundance Film Festival, Patty Jankins ha raccontato: