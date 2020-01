Netflix continua a riservarci piacevoli sorprese, come la notizia dell’arrivo dell’adattamento di Matilda, il musical teatrale tratto dal romanzo per ragazzi di Roald Dahl.

Molti di noi conosceranno la storia da un precedente adattamento cinematografico, grazie al film Matilda 6 Mitica, ma pare che questo nuovo prodotto sia ispirato maggiormente al successivo musical (che ha canzoni scritte da Tim Minchin).

Al lavoro sul progetto ci sono Sony e Netflix, che, nonostante non diano molti altri dettagli, fanno sapere che il film verrà distribuito nelle sale cinematografiche probabilmente solo nel Regno Unito, mentre arriverà nel resto del mondo tramite la piattaforma di streaming di Netflix.

Le prime notizie su Matilda

Per chi non ricorda bene la storia di Matilda, ecco un veloce riassunto: nella trama originale del libro di Roald Dahl la storia parla di una bambina prodigio con poteri magici che viene maltrattata dai suoi genitori e dalla crudele preside, ma crea un forte legame con la professoressa Miss Honey grazie alla sua intelligenza e alle sue speciali qualità.

Il film sarà diretto da Matthew Warchus (Pride) e una recente chiamata di casting per bambini di età compresa tra 9 e 11 anni ha confermato che era in lavorazione un film con grande presenza di giovanissimi attori.



Matilda è stata notoriamente adattata in un film del 1996 con Mara Wilson nel ruolo della giovane protagonista, accanto ad attori come Danny DeVito, Pam Ferris ed Embeth Davidtz.

A noi la notizia sembra davvero interessante, e non vediamo l’ora di avere ulteriori dettagli in merito. Tu cosa ne pensi di questo nuovo film di Matilda? Scrivi un commento alla fine dell’articolo.