Selena Gomez ha scelto di essere completamente onesta e trasparente sulla sua relazione con l’ex compagno Justin Bieber. La giovanissima cantante, di soli 27 anni, si è aperta in un’intervista con la giornalista Lulu Garcia-Navarro di NPR: ha parlato di diversi argomenti, tra cui il suo nuovissimo e terzo album, “Rare”, la sua relazione con Bieber, la continua lotta per una corretta rappresentazione della sua immagine pubblica e naturalmente la sua bellissima “Lose You To Love Me” (leggi qui il la traduzione e il significato della toccante canzone!).

Proprio a proposito della canzone è venuto fuori il nome dell’ex compagno della cantante, che l’ha spinta ad aprirsi ulteriormente sull’argomento.

L’intervistatrice ha poi chiesto a Selena se ha trovato questo particolare momento della sua vita triste. Lei ha risposto:

“No, because I’ve found the strength in it. It’s dangerous to stay in a victim mentality. And I’m not being disrespectful, I do feel I was a victim to certain abuse.” E cioè “No, perchè proprio in questo momento ho trovato la forza di cui avevo bisogno. E’ molto pericoloso rimanere nello stato mentale di una vittima. E non voglio sembrare irrispettosa, mi sento una vittima di un certo tipo di abuso”.

A questo punto, l’intervistatrice ha chiesto chiarimenti sul tipo di abuso che intendeva, chiedendo se si trattasse di “emotional abuse“, e cioè violenza di tipo psicologico. Ecco la risposta di Selena:

“Yes, and I think that it’s something that — I had to find a way to understand it as an adult. And I had to understand the choices I was making. As much as I definitely don’t want to spend the rest of my life talking about this, I am really proud that I can say I feel the strongest I’ve ever felt and I’ve found a way to just walk through it with as much grace as possible.”

Cioè “Sì, e penso che sia qualcosa che – ho capito come funzionava solo una volta diventata adulta. Ho dovuto capire il tipo di scelte che stavo facendo. Se da una parte non vorrei passare il resto della mia vita a parlare di questo, sono anche molto orgogliosa e e posso dire di sentirmi ora più forte che mai, e ho trovato il modo di attraversare questo momento con più grazia possibile”.