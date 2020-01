Manca meno di una settimana all’inizio del Festival di Sanremo e Tiziano Ferro ha voluto rivelare i dettagli della sua partecipazione. Sarà infatti uno degli ospiti fissi, presente in tutte e cinque le serate.

Lo ha fatto in una maniera insolita, attraverso una doppia intervista a se stesso e successivamente postata sul suo profilo Instagram, spiegando finalmente in cosa consisterà il suo contributo sul palco dell’Ariston.

Il cantante ha voluto sottolineare la sua felicità nell’aver ricevuto la telefonata del presentatore Amadeus nel quale gli proponeva questa collaborazione, così come la volontà di celebrare la sua carriera e omaggiare allo stesso tempo la storia del Festival.

“Ho due idee: la prima riguarda i miei successi, e posso dire successi perchè ormai ho 40 anni” scherza il cantante, per poi aggiungere “il Festival compie 70 anni e vorrei rendergli omaggio”.

Alla successiva domanda su come pensa di realizzare questo tributo risponde così:

“Vorrei cantare alcune canzoni che hanno fatto i miei Sanremo. Canzoni che sono entrate nella mia vita direttamente dalle porte del Teatro Ariston”.

Continua quindi abbozzando alcune idee che sembrano pero’ essere più concrete di quello che vorrebbe far intendere. Gli piacerebbe cantare “Almeno Tu Nell’Universo”, di Mia Martini, e “Nel Blu Dipinto di Blu” di Domenico Modugno.

Ma ci potrebbero essere anche dei duetti, come quello con Massimo Ranieri -annunciato ospite- in “Perdere l’Amore”.

Ma non è finita qui. Tiziano presenterà sul palco dell’Ariston un progetto sul quale sta lavorando da diverso tempo e che ha avuto modo di annunciare solo recentemente: si tratta del suo documentario che uscirà a Giugno in esclusiva su Amazon Prime Video.

“Questo documentario nasce dall’urgenza di dire qualcosa in più di me, rispetto a quello che tutti sanno già. Infatti il titolo sarà ‘Ferro’”.

Tiziano porterà quindi la sua musica e celebrerà quella degli artisti che hanno fatto la storia del Festival, ma non è da escludere che il suo ruolo possa allargarsi ad altro.

Per ora il cantante si è sbilanciato anche troppo, per scoprire quali altre sorprese avrà in serbo per il pubblico l’appuntamento è dal 4 Febbraio su Rai 1.