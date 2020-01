Un primo sguardo sui protagonisti di Top Gun: Maverick, il sequel più atteso del 2020, ci fa conoscere quelli che saranno gli attori del cast accanto a Tom Cruise. A regalarci questi primi scatti, è stata la Paramount Pictures, che ha pubblicato ben 6 nuovi scatti che a noi arrivano tramite un’esclusiva di Entertainment Weekly che potete vedere cliccando su questo link.

Chi saranno quindi i protagonisti di Top Gun: Maverick?

Innanzitutto nel cast troveremo Miles Teller nel ruolo di “Rooster”, che sarà accanto a Tom Cruise e a Danny Ramirez nei panni di “Fanboy”, Glen Powell nei panni di “Boia”, Jay Ellis nei panni di “Payback”, Monica Barbaro nei panni di “Phoenix” e Lewis Pullman nei panni di “BOB”

Un cast di tutto rispetto che ci fa emozionare al solo pensiero!

Cosa aspettarci da Top Gun: Maverick?

Come prima cosa, il ritorno di Tom Cruise in uno dei ruoli che lo hanno reso una star del cinema amata in tutto il mondo, l’attore riprende infatti il ruolo di Pete “Maverick” Mitchell. Ma la storia di Top Gun: Maverick è molto di più, e ci ripresenta il grande pilota come esperto che torna alla scuola di volo per eseguire un addestramento specializzato per i laureati.



Il regista Joseph Kosinski ha infatti voluto sottolineare che i giovani piloti in questo sequel hanno un livello di addestramento diverso rispetto a Maverick, Goose, ecc. del primo Top Gun:

“Quei piloti stavano entrando nella scuola per la prima volta. Nel nostro film, questi sono tutti i diplomati di Top Gun che stanno tornando per un addestramento speciale. Si tratta infatti di un’altra sezione di Top Gun che permette di tornare per un addestramento specializzato dopo aver conseguito già il diploma. Hanno un diverso livello di esperienza rispetto al primo film “

Cosa vuol dire questo? Che avremo scene in volo davvero entusiasmanti!

Per catturare le riprese in volo, gli attori sono stati infatti messi au degli F-18 Super Hornet equipaggiati con telecamere di qualità IMAX. Ecco come continua il racconto del regista:

“L’esperienza è elettrizzante ma estenuante dal punto di vista fisico. Le manovre che abbiamo eseguito per raccontare questa storia non sono state semplici. Tutti hanno dovuto affrontare mesi di addestramento aereo. Li abbiamo sottoposti a un corso di formazione che Tom ha progettato da solo. È un pilota acrobatico con licenza ed è stato messo a dura prova quando ha fatto il primo Top Gun senza alcun addestramento. Quindi sapeva che avrebbero dovuto lavorare fino a quel livello”

Cosa ne pensi si queste news? Faccelo sapere nei commenti.