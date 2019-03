La piattaforma streaming ha annunciato tre nuove serie originali in arrivo per l’Italia, una di queste sarà un adattamento del best seller di Federico Moccia “Tre metri sopra il cielo”

Grandi novità in arrivo per il catalogo italiano di Netflix, infatti oggi è stata annunciata la produzione di tre nuove serie che sono in cantiere per il gigante dello streaming online. Le tre nuove serie saranno innovative e soprattutto differenti tra loro. Netflix darà spazio a diversi generi per accrescere e contribuire allo sviluppo della produzione italiana che sarà poi esportata in tutto il mondo.

Ci sarà una serie di genere con elementi soprannaturali intitolata Curon. Il titolo riprende il nome di un paesino del Trentino Alto Adige, famoso per una vecchia chiesa, completamente sommersa dal lago, ad eccezione del campanile che ancora è visibile.

Un’ altra serie sarà un adattamento del libro Fedeltà di Marco Missiroli, nominato al 73esimo premio Strega, questa invece avrà tratti principalmente drammatici.

Infine, sarà prodotta una serie che ancora non possiede un titolo, ma che sappiamo perfettamente da cosa è ispirata: dal best seller di Federico Moccia “Tre metri sopra il cielo”. Sarà una serie tv ambientata sulla Costa Adriatica e i protagonisti si chiameranno Sally e Ale, a differenza del libro e del film in cui i personaggi, come tutti ricordiamo, erano i famosi Babi e Step. Non è stato ancora dichiarato il genere della serie, ma sarà impostata come una tipica young adult.

La Vice President Original Series per Europa ed Africa di Netflix, Kelly Luegenbiehl ha dichiarato:



“L’Italia è culla di grandi narratori e talenti straordinari e il nostro obiettivo è quello di trovare quelle voci uniche e locali che possano appassionare il nostro pubblico mondiale. Questa nuova serie di progetti, diversi l’uno dall’altro e girati in tutta Italia, testimonia il nostro profondo impegno nei confronti della comunità creativa italiana e della visione creativa dei partner con cui collaboriamo”

Questo per Netflix è un periodo d’oro, infatti sono in programma molte uscite interessanti, come il film originale italiano “Lo spietato” con protagonista Riccardo Scamarcio, tre stand-up comedy originali con Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo e Saverio Raimondo. Inoltre, è in produzione la seconda stagione della serie di successo Baby, e infine è in fase di sviluppo l’adattamento di Winx Club in una serie live action.