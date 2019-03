La cantante svedese Zara Larsson ha pubblicato una nuova canzone dal titolo “Don’t Worry Bout Me“.

La canzone, che la cantante ha presentato per la prima volta durante un concerto l’anno scorso. A proposito di tempo, Zara ha rilasciato la versione in studio della canzone nella giornata di ieri.

Il significato di Don’t Worry Bout Me

Zara menziona come lei e il suo ex stiano ancora vivendo sentimenti non proprio idilliaci. Lei sembra contestare il comportamento di questo ragazzo spiegando che ormai fa parte del suo passato e che lui dovrebbe pensare a risolvere i suoi problemi.

Traduzione di Don’y Worry Bout Me

Tutto, tutto va bene ora

Volevo solo che tu sapessi che sto bene stasera

Perché mi fai questo?

Sei ingiusto nei miei confronti

È come se tu sapessi che sto bene

Ma perché non te lo ricordi?

Non preoccuparti di me

Dovresti preoccuparti di te, si

Continua a fare quello che sai fare meglio, tesoro

Pensa solo a te, tesoro

Perché ho dormito bene (No, no, no, no)

Non preoccuparti di me

Dovresti preoccuparti di te, oh no

Sì, questo è il tuo problema, quindi risolvilo

Perché non sono affari tuoi

Ora dormo bene (No, no, no, no)

Adesso che ti fai male da morire

Vedi cose che ti ricordano me in ogni luogo

Sappi solo che sto bene stanotte

Stai cercando di rimanere nella mia vita

Non hai lo spazio o il tempo

È troppo tardi ora, sto andando avanti

Non sei quello che voglio, no

Non preoccuparti di me

Dovresti preoccuparti di te, si

Continua a fare quello che sai fare meglio, tesoro

Pensa solo a te, tesoro

Perché ho dormito bene (No, no, no, no)

Non preoccuparti di me

Dovresti preoccuparti di te, oh no

Sì, questo è il tuo problema, quindi risolvilo

Perché non sono affari tuoi

Ora dormo bene (No, no, no, no)



Stai cercando di rimanere nella mia vita

Non hai lo spazio o il tempo

È troppo tardi ora, sto andando avanti

Non sei quello che voglio, no

Non preoccuparti di me

Dovresti preoccuparti di te, si

Continua a fare quello che sai fare meglio, tesoro

Pensa solo a te, tesoro

Perché ho dormito bene (No, no, no, no)

Non preoccuparti di me

Dovresti preoccuparti di te, oh no

Sì, questo è il tuo problema, quindi risolvilo

Perché non sono affari tuoi

Ora dormo bene (No, no, no, no)

Non preoccuparti di me

Dovresti preoccuparti di te

Preoccuparti per te, preoccuparti per te, preoccuparti di te

Si, dovresti preoccuparti di te