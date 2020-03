Chi ascolta ancora Chiasso di Random nel 2020? In tanti considerati gli stream su Spotify e le 19 milioni visualizzazioni del video su YouTube.

Ma chi è Random?

Si chiama Emanuele Caso ed è un rapper di Rimini che ha deciso di abbandonare l’AutoTune per cercare una melodia più sua. Già da giovanissimo si faceva notare per le sue battaglie di freestyle per le strade emiliane e, anche il produttore Zenit non è rimasto indifferente riguardo al suo talento. Il risultato della collaborazione tra i due è stata proprio la produzione “Chiasso“, registrata inizialmente in una camera da letto. Incredibile vero?

Ma di cosa parla Chiasso, qual è il significato della canzone?

Nel testo della canzone Chiasso si leggono dei versi che raccontano una relazione finita male, iniziata quasi per gioco ma che poi è cresciuta sino a diventare importante per la coppia. Quindi Random trova difficoltà a dimenticare questa persona. E’ un testo che rispecchia la vita di molti e, secondo me, ha avuto un grosso successo anche per questo motivo, ovviamente anche perché la melodia spacca.

Il video musicale di Chiasso

Ad oggi il video diretto e montato da Morelz vanta 19 milioni e 362 mila visualizzazioni. E’ stato pubblicato il 19 maggio 2019. Quindi potrebbe raggiungere quota 20 milioni nel giro di un anno. Sono sicuro che con la giusta promozione ci riuscirà, anche perché il brano viene passato spesso in radio e ascoltato di continuo nelle piattaforme di streaming come Spotify o Amazon Music. La clip rispecchia ciò che dice il testo. Viene mostrata una coppia di ragazzi in atti amorosi e poi vediamo anche Random che rappa spostandosi in diversi scenari. Beh, piccolo spoiler, quando dice nel testo con il “cuore in mano” non mente…

Il testo di Chiasso (Random)

Io ti parlo con il cuore in mano

Muoio per rinascere di nuovo

Se ti cerco e non ti trovo

Mi riguardo quelle foto

E di noi ora non ci ricordiamo

E in realtà mica me lo aspettavo

È iniziata come un gioco

Però non finisce mai più.

Un sorriso regalato finalmente in un mondo dove senza soldi non risolvi niente

ti ho regalato una rosa, la volta precedente

ti odio se mi guardi con quell’aria indifferente

siamo soli da soli, soli se stiamo insieme

baby stringimi la mano, non voglio più cadere

un’ altro pacco di Camel mentre ripenso a quelle sere

sotto le coperte con il freddo fuori a guardare la tele.

Basta poco per sentirsi meglio

a me basti solamente tu (oh)

sono un altro con il chiasso dentro

se ti vedo non lo sento più.

Io ti parlo con il cuore in mano

Muoio per rinascere di nuovo

Se ti cerco e non ti trovo

Mi riguardo quelle foto

E di noi ora non ci ricordiamo

E in realtà mica me lo aspettavo

È iniziata come un gioco

Però non finisce mai più.

E mentre questo tempo passa

la mia rabbia, non si calma, no

avvolti nella nebbia

lacrime si versano grazie a quella mia scelta

che ho fatto, indietro non si torna

andrò dove mi porta il vento

senza perdere la rotta

e le note di ogni corda le sento tremare come noi quella volta al freddo

però insieme non lo sentivamo ma

troppe volte ci dimentichiamo

di quello che abbiamo fatto con le nostre mani

che un “ti amo” in fondo è migliore dei regali, eh, eh

e non ti sento da un po’

e non è quello che voglio

che qui comanda l’orgoglio

se non lo capisci un amore è morto

quindi scendi che mi trovi di sotto

ma mi hai detto di no-o-o o o o

è il dolore profondo

guarda come ha tra-volto la mia vita

non schioccherò le dita

ancora mi ritroverò

A parlarti con il cuore in mano

pronto a ricominciare di nuovo

ma se ti cerco e non ti trovo

mi ricordo quelle foto

e di noi ora non ci ricordiamo

e in realtà mica me lo aspettavo

è iniziata come un gioco

però non finisce mai più.