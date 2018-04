Trent Reznor e Atticus Ross in collaborazione per il documentario su The New York Times I compositori hanno creato delle tracce musicali per The Fourth Estate

Anteprima di The Fourth Estate al Tribeca Film Festival

Trent Reznor, musicista del gruppo statunitense Nine Inch Nails, con la collaborazione di Atticus Ross, compositore e produttore inglese, hanno creato le basi musicali per il documentario sul New York Times intitolato The Fourth Estate, ieri in anteprima al Tribeca Film Festival.

Pare che il documentario The Fourth Estate esamini i meccanismi interni del New York Times durante il primo anno di mandato del Presidente Donald J. Trump.

Reznor e Ross hanno avuto il compito di creare la traccia musicale originale per Showtime, in una serie di documentari divisa in quattro parti.

The Fourth Estate è stato mandato in anteprima ieri (28 Aprile) al Tribeca Film Festival e andrà in onda su Showtime il 27 Maggio alle ore 19.30, negli Stati Uniti. Ecco di seguito il trailer del documentario:

Il documentario raccoglie il lavoro del giornale New York Times sulla presidenza di Trump durante quest’ultimo anno, periodo particolarmente delicato e colmo di controversie. Non per nulla è stato intitolato The Fourth Estate, il quarto potere che è rappresentato dalla funzione dei mezzi di comunicazione di massa in ambito politico.

La frase ‘The news doesn’t tell the truth’, tra le altre, è quella che riusciamo ad ascoltare nel video, con il sottofondo creato da Reznor e Ross. Una marcia in prima fila quella dei giornalisti della rivista che lottano per divulgare la verità.

Trent Reznor in collaborazione con Atticus Ross

I due compositori hanno collaborato insieme su diverse tracce musicali, tra cui quelle di The Social Network del 2010, lavoro che li ha portati alla vittoria di molti premi per la migliore colonna sonora. Inoltre li riconduciamo alle musiche di The Gone Girl e di Patriots Day.

Trent Reznor ha annunciato lo scorso mese l’arrivo della parte finale della trilogia dell’EP dei Nine Inch Nails, che uscirà a Giugno. Nel 2016 è stato pubblicato ‘Not The Actual Events’ e nel 2017 ‘Add Violence’.

Il frontman dell’iconico gruppo rock industriale spiega che hanno cominciato la composizione degli Ep con un concetto ferreo: quello di non doverli scrivere tutti, di non forzare le cose, sia a livello musicale che di scrittura testi, e di attendere che si rivelino spontaneamente.

Il Tour dei Nine Inch Nails nel 2018

Il compositore si esibirà col suo gruppo in diversi festival e spettacoli durante l’estate.

Ecco le date:

Giugno 2018

22 – Londra, UK @ Meltdown Festival

24 – Londra, UK @ Royal Albert Hall

25 – Parigi, FR @ L’Olympia

27 – Amsterdam, NL @ AFAS Live

29 – St. Gallen, CH @ Open Air St. Gallen

30 – Praga, CZ @ Aerodrome Festival

Luglio 2018



02 – Berlino, DE @ Zitadelle

04 – Roskilde, DK @ Roskilde Festival

06 – Belfort, FR @ Les Eurockeennes

08 – Werchter, BE @ Rock Werchter

12 – Lisbona, PT @ NOS Alive Festival

14 – Madrid, ES @ Mad Cool Festival

Agosto 2018



17 – Tokyo, JP @ Sonic Mania

19 – Osaka, JP @ Summer Sonic Festival