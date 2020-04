Una notizia che forse in pochi si aspettavano e che ha scatenato la reazione del web: la modella Gigi Hadid e il cantante Zayn Malik diventeranno presto genitori! Ad annunciarlo il tabloid americano TMZ che in esclusiva ha rivelato che la giovane sarebbe incinta di cinque mesi.

La storia tra i due ha avuto inizio nel 2015, anno in cui il cantante ha lasciato ufficialmente la band dei One Direction dedicandosi alla carriera da solista. Dopo alcune voci e paparazzate, la relazione era stata ufficializzata proprio attraverso il video ufficiale del primo singolo del cantante “Pillow Talk”. Dopo tre anni, tuttavia, i due si erano allontanati nel 2018 per poi riunirsi un anno dopo.

La notizia della gravidanza giunge solo alcuni giorni dopo il 25esimo compleanno di Gigi, che ha voluto condividere alcune immagini dei festeggiamenti condivisi con la famiglia, compresa la sorella e modella Bella Hadid, e confermando anche la presenza del giovane cantante con il quale sta trascorrendo la quarantena.

TMZ ha riportato come le famiglie siano al settimo cielo e nonostante i due non abbiano ancora ufficializzato apertamente, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare alcuni particolari proprio nelle foto pubblicate del compleanno della modella. Dai fiocchi rosa e blu sui palloncini, ad alcuni sacchetti regalo della sorella Bella che ha provato a nascondere gli indizi. Apparentemente le scritte farebbero presupporre regali indirizzati alla nascita di un neonato, facendo così pensare che oltre a festeggiare i 25 anni della modella, lei e Zayn abbiano voluto rivelare il sesso del bambino proprio in quell’occasione.

Ovviamente il pubblico freme dalla voglia di sentir parlare i diretti interessati, mentre il commento più diffuso sui social network riguarda la bellezza che il bambino o la bambina erediterà dai genitori.

In attesa di ulteriori dettagli, congratulazioni Gigi e Zayn!