Lo abbiamo conosciuto per il suo ruolo di Andrés de Fonollosa (alias Berlino) ne La Casa di Carta, e dal grande successo della serie tv spagnola, la carriera di Pedro Alonso ha preso il volo. Ma cosa sappiamo di lui? Ecco tutte le cose da sapere su Pedro Alonso, la sua vita privata, la carriera e tutte le curiosità sul suo conto.

La biografia di Pedro Alonso

Da dove cominciare se non dalla vita di Pedro! L’attore, il cui nome per esteso è Pedro González Alonso è nato a Vigo, un piccolo centro della comunità autonoma della Galizia, in Spagna, il 21 giugno 1971. L’attore ha quindi quasi 50 anni, portati splendidamente, ed è del segno zodiacale del Cancro.

Dall’animo profondamente artistico, sin dalla giovane età Pedro ha studiato pittura e recitazione, facendone oggi di entrambi le passioni, un amato mestiere. Diplomato alla Royal School of Dramatic Arts (RESAD), ha studiato anche al Teatro de la Danza affinando e approfondendo quella che era la sua passione per la recitazione e un grande talento naturale.

Prima di dedicarsi alla tv e al cinema, Pedro Alonso ha fatto parte di diverse compagnie teatrali, arrivandone anche a fondare una tutta sua, chiamata Grupo Dom.

I primi passi verso il successo che oggi lo rende noto in tutto il mondo, sono iniziati per diversi prodotti televisivi galiziani e spagnoli, per sfociare poi in quello che è stato il suo reale trampolino di lancio, ossia la serie televisiva più vista al mondo in questo momento, La Casa di Carta, dove ha interpretato il ruolo di Berlino.

Gran parte dei film che Pedro ha girato prima del successo de La Casa di Carta sono dei lungometraggi pressoché sconosciuti. che hanno avuto seguito più che altro in Spagna, ma dalla serie tv di Alex Pina in poi, per Pedro Alonso si sono aperte le porte del successo, e con queste i primi ruoli in film più importanti, come il nuovo Il Silenzio della Palude, noir molto particolare pubblicato su Netflix e, in questi giorni, nella top ten dei film più visti in Italia della nota piattaforma di streaming.

La vita privata di Pedro

Molte di noi se lo stanno chiedendo ormai da tempo: qual è la situazione sentimentale di Pedro Alonso? Difficile credere che l’affascinante attore dal volto tenebroso e dal fisico atletico (74 kg per 181 cm di altezza) sia solo nella vita privata…

E infatti, nonostante Pedro non sia molto aperto nell’esporre la sua vita privata ma appare, al contrario, molto riservato, pare che al momento abbia una fidanzata di nome Tixie.

Non è invece ben chiaro se, prima dell’attuale relazione sentimentale, sia mai stato sposato, ma è nota la presenza di una figlia, nata da una precedente storia che si chiama Uriel.

Interessi e curiosità

Come accennato prima, Pedro Alonso, a parte la recitazione, ha un’altra grande passione, quella per la pittura, un hobby che non resta confinato tra le mura di casa, ma che lo porta a produrre un buon numero di dipinti che vengono firmati con lo pseudonimo di Pedro O’Choro, usando quello che sarebbe il cognome di suo padre.

Alto interesse dell’attore galiziano è il calcio, che segue assiduamente soprattutto per quanto riguarda il suo calciatore preferito, Messi, e che lo porta a frequentare lo stadio ogni volta che ne ha la possibilità.

Appassionato di meditazione, l’attore non manca di prendersi cura di se stesso per mezzo di momenti dedicati al rilassamento e alla riflessione, che lo aiutano a quanto pare, sia nella vita di tutti i giorni che nel lavoro. Pare infatti che, anche per interpretare il ruolo di Berlino ne La Casa di Carta si sia lasciato ispirare in qualche modo dagli sciamani indiani, e dal lato più oscuro delle loro pratiche.

I ruoli che predilige nei film? Quelli del cattivo di turno. A detta di Pedro Alonso, infatti, nei personaggi cattivi c’è più libertà d’interpretazione, perché un cattivo può fare tutto, non ha scrupoli, e proprio in quello che sta la sua forza narrativa e d’azione

Anche nel film Il Silenzio della Palude, infatti, Pedro Alonso interpreta il ruolo di un personaggio senza scrupoli, uno scrittore di thriller pronto a tutto, anche ad uccidere, pur di trovare materiale per le sue storie.

Dove puoi seguire Pedro Alonso sul web

Se anche tu, come me, sei attratta da Pedro Alonso e dalla sua carriera, ti consiglio di seguirlo sul suo profilo Instagram, l'unico dei social che l'attore pare utilizzare, almeno per il momento. Il profilo si chiama pedroalonsoochoro

Lì troverai foto di Pedro sia della sua vita privata che delle sue opere d’arte. Sono infatti tanti i quadri che potrai ammirare, in uno stile che rimanda all’arte contemporanea di matrice astratta, molto bella e personale.

Sono sicura che, ben presto, rivedremo Pedro Alonso in altri film, e che la sua carriera, soltanto agli inizi, spiccherà letteralmente il volo dai prossimi anni in poi.

