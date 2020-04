Chi come me nella prima adolescenza non ha fatto il pieno di storie di paura con i libri di R.L. Stine? Ebbene, la saga dei Piccoli Brividi sta per diventare una serie tv in live action e, per chi ha amato i libri, è una notizia davvero entusiasmante!

Ad occuparsi della produzione della serie tv di Piccoli Brividi sarà Neal H. Moritz e la Sony Pictures Television, in collaborazione con la Scholastic Entertainment.

La serie dei Piccoli Brividi per le nuove generazioni

Ecco le parole con la quale Iole Lucchese, Presidente di Scholastic Entertainment e Chief Strategy Officer, ha presentato il progetto per la serie tv:

Piccoli Brividi ha tenuto i bambini e le famiglie incollati ai libri per quasi 30 anni e siamo entusiasti di collaborare con Sony Pictures Television e Neal H. Moritz per dare vita al marchio in un modo nuovo che sia valido anche per la generazione di oggi. Dalla serie di libri di fama mondiale a un programma di licenze su vasta scala e persino film con protagonista Jack Black, Goosebumps [Piccoli Brividi] rimane incredibilmente popolare e non vediamo l’ora di presentare nuove avventure per regalarvi ancora più brivido!

Come sicuramente molti ricorderanno, nel 2015 i Piccoli Brividi arrivarono al cinema con un film con protagonista Jack Black Goosebumps. Questa nuova serie non sarebbe comunque legata in modo particolare al film, né tratterebbe una storia in particolare dei vari libri; piuttosto sarebbe una storia con protagonista il personaggio di R. L. Stine.

Al momento però nulla è certo, e non sappiamo altro, nemmeno quanto lo stesso autore della saga dei Piccoli Brividi verrà coinvolto nella scrittura. Bisognerà aspettare per avere ulteriori e più precise informazioni.

Per il momento possiamo solo andare a sfogliare i nostri vecchi libri di Piccoli Brividi e immaginare le avventure che ci aspettano sul piccolo schermo. E tu quale delle storie di Piccoli Brividi ami di più? Fammelo sapere con un commento qui sotto.