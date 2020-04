La cantante di 27 anni è stata la migliore amica di Taylor per diversi anni e ha parlato del talento della cantante di Red, dicendo che Taylor avrà sempre un posto nella sua playlist.

In un’intervista con Zane Lowe per Beats 1 Radio di Apple Music, Selena ha ascoltato alcune delle canzoni della sua playlist “At Home with Selena Gomez“, che include il brano di successo di Taylor “Lover“. Puoi ascoltare tutta la playlist di Selena qui sotto:

Della canzone, Selena ha detto:

“Non c’è davvero altro da dire riguardo a questa canzone che mostra le sue capacità di arrangiamento. Credo che Taylor sia una delle più grandi cantautrici.”

La playlist di Selena include anche altri brani come “Lose You To Love Me” che di solito non ascolta, nonostante sia un suo pezzo, ma stare a casa in mezzo alla pandemia le ha permesso di ampliare i suoi orizzonti musicali.

Ha aggiunto:

“Immagino che questa quarantena mi abbia dato il tempo di ascoltare tutti i generi musicali.”

Molte delle canzoni che Selena ha ascoltato sono tracce “biografiche”, perché si sente “ispirata” quando le ascolta.

Ha spiegato: