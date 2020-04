Uma Thurman compie 50 anni! Come non amare un’attrice tanto bella e talentuosa? Io personalmente da Kill Bill in poi, film capolavoro di Quentin Tarantino, l’ho adorata e seguita assiduamente.

Una carriera ricca e variopinta, una filmografia in continua crescita: per il compleanno della grande Uma Thurman ecco una lista dei migliori film della sua carriera, quelle pellicole che, se non le hai ancora viste, sono assolutamente imperdibili e da recuperare.

L’ordine scelto per questa lista di film è quello temporale, quindi dalla pellicola più vecchia a quella più recente, in attesa di nuovi entusiasmanti film da aggiungere alla carriera di Uma.

I migliori film di Uma Thurman

Le Relazioni Pericolose (1988)

Dopo un inizio di carriera non proprio semplice, Uma Thurman si fa finalmente notare dal grande pubblico e spicca il volo grazie al film Le Relazioni Pericolose di Stephen Frears del 1988. Nel film Uma lavorerà fianco a fianco a veri mostri di bravura come Glenn Close, John Malkovich e Michelle Pfeiffer, facendosi però notare per la sua bravura e particolare bellezza.

Il film, tratto dal controverso romanzo omonimo di Choderlos de Laclos, racconta la storia del nobile Valmont, nobile che colleziona una donna dopo l’altra nella Francia pre-rovoluzionaria, e del suo rapporto con la marchesa de Merteuil, unica donna che riesce a tenergli testa e che, insieme a lui, combutta per circuire e sfruttare due giovani ragazze. Una di queste, Cecile, è interpretata dalla nostra Uma Thurman, che sin dalle prime battute appare genuinamente memorabile.

Uma Thurman e John Malkovich nel film Le Relazioni Pericolose

Pulp Fiction (1994)

Un film cult dove Uma diventa una vera e propria icona, è però Pulp Fiction del genio Quentin Tarantino. Film vincitore di premi come l’Oscar per la sceneggiatura e la Palma d’Oro di Cannes (per citarne solo due, altrimenti la lista diventerebbe davvero infinita) dove la Thurman interpreta il ruolo di Mia Wallace.

Mia è la moglie di uno spietato boss della malavita, Marsellus Wallace, uomo intorno al quale si muovono diversi scagnozzi presi ad occuparsi di questioni più o meno urgenti. Uno di questi, Vincent Vega, interpretato da un altro mito come John Travolta, ha il compito di fare compagnia alla signora Wallace quando il capo è fuori per un viaggio. Dall’evento scaturisce una delle scene di ballo più belle della storia del cinema (ve la mostro nel video qui sotto) e una serata tutt’altro che tranquilla, perché Mia, scambiando eroina per cocaina, entra in overdose costringendo Vincent a trovare il modo di salvarle la vita senza perdere la sua per mano di Marsellus.

Un film che non si può raccontare davvero, va soltanto visto e rivisto fino a ricordarne le battute a memoria. Accanto ad Uma e Jhon Travolta, troveremo attori come Bruce Willis e Samuel L. Jackson, tutti immortalati in ruoli iconici che ne hanno contraddistinto le carriere.

Batman & Robin (1997)

Sicuramente un film non particolarmente riuscito, anzi, forse uno dei peggiori sulla figura di Batman, ma quello che di certo rimane è l’interpretazione di Uma Thurman che veste i panni di Poison Ivy accanto ad attori come George Clooney, Chris O’Donnell e Arnold Schwarzenegger.

Sicuramente un film non memorabile, ma una grande Poison Ivy, la migliore!

Gattaca – La porta dell’universo (1999)

Non può mancare in questa lista il film Gattaca di Andrew Niccol, pellicola del 1999. La trama del film è ambientata in un futuro prossimo distopico dove c’è la possibilità di concepire un figlio con un corredo genetico perfetto e dove il mondo si divide, per questo motivo, tra validi (quelli con il corredo genetico creato a tavolino, che ricoprono in società i ruoli e i lavori più prestigiosi) e i non validi (relegati invece ai lavori più umili e ai margini della vita sociale).

Il protagonista è Vincent, un non valido che ha come sogno quello di diventare astronauta, cosa assolutamente impossibile per lui, dal momento che ha corredo genetico normale e una leggera disfunzione cardiaca. La sua occasione si presenta quando, per vie clandestine, riesce a prendere il posto di Jerome, un atleta nato valido e ad entrare così a Gattaca, l’ente aerospaziale più grande del pianeta.

Accanto a lui, ad aiutarlo e sostenerlo ci sarà Irene, una scenziata che imparerà ad apprezzarlo per la sua intelligenza e preparazione. Irene è interpretata proprio dalla nostra Uma Thurman, che in questo film reciterà fianco a fianco a quello che sarà per diversi anni suo marito, Ethan Hawke, dal quale ha avuto anche una dei suoi tre figli, la brillante Maya Hawke (conosciuta dai più come Robin di Stranger Things).

Kill Bill: vol 1 e Kill Bill: vol 2

Altro film capolavoro di Tarantino, Kill Bill, diviso in due pellicole chiamate rispettivamente Volume 1 e Volume 2. In entrambe Uma Thurman veste i panni di Beatrix Kiddo alias Black Mamba, protagonista assoluta di tutta la storia e dell’azione.

Beatrix è un’ex killer che lascia la sua vita da criminale dopo aver scoperto di essere incinta. Ferito dal suo abbandono e dall’inspiegabile scelta di condurre una vita normale con un altro uomo, il suo ex capo e amante, Bill, decide di ucciderla piantandole una pallottola in testa durante le prove del suo matrimonio. La donna però non muore, ma entra in coma per risvegliarsi dopo diversi anni con un solo pensiero: uccidere Bill e tutti quelli che le hanno strappato la vita, sua e del bambino che portava in grembo.

Un film meraviglioso, che raccoglie una miriade di generi diversi e che sa appassionare tutti gli spettatori, anche i più diversi in quanto a gusti cinematografici. Un film sulla vendetta di una donna e madre, assolutamente imperdibile!

Prime (2005)

Una commedia con protagoniste Uma Thurman e Maryl Streep, la prima veste i panni di Rafi, trentasettenne produttrice fotografica che esce da una difficile storia sentimentale; la seconda psicoterapeuta che tiene Rafi in cura. Tutto cambia, e si complica, quando Rafi s’innamora di David, un ragazzo bello e simpatico che però risulta essere figlio della psicoterapeuta.

Un film piacevole e divertente con due protagoniste d’eccezione!

Nymphomaniac (2013)

Altre grande prova attoriale per Uma Thurman è quella al servizio di un altro importante regista, Lars Von Trier nel film Nymphomaniac del 2013. Un film molto particolare dove Uma veste i panni di Mrs. H e si mostra allo spettatore senza trucco e assolutamente al naturale.

Il film affronta temi duri legati alla sessualità e offre ad Uma la possibilità di mostrare la sua grande bravura in ruoli particolarmente drammatici. La Thurman tornerà a lavorare con Lars Von Trier anche nel 2018, nel film La casa di Jack.

Sono sicura che Uma ha ancora molto da mostrarci nella sua carriera, e la mia speranza è quella di rivederla magari in un terzo capitolo di Kill Bill, film ipotetico che ultimamente è tornato sulla bocca di tutti dopo alcune dichiarazioni del regista Tarantino.

E tu cosa ne pensi di Uma Thurman? In quale di questi o di altri film la preferisci? Lascia un commento alla fine dell’articolo.