Data di uscita del 7° album di Demi Lovato… qualcosa si muove!

Il 7° album di Demi Lovato uscirà nel 2018?

Demi Lovato ha terminato una conversazione interessante con i fan su Twitter, e durante questo scambio di vedute la cantante pop ha rivelato alcune notizie belle e altre un po’ meno belle.

Partiamo dalle cattive notizie. Non ci sarà un terzo singolo estratto da “Tell Me You Love Me“. Molti si aspettavano la promozione di Games o di un altro pezzo ma Demi ha deciso di non puntare su questo progetto.

Quelle belle: sembra che il suo 7° album in studio sarà pubblicato nel 2018 e quindi quest’anno! E tenetevi forte… probabilmente uscirà prima della fine dell’estate 2018. Ora tenetevi ancora più forte: il nuovo singolo di Demi Lovato e primo estratto dal suo 7° album in studio dovrebbe uscire nel giro di poche settimane.

Non ci credete? Qui sotto due conversazioni tra Demi Lovato e i suoi fan che confermano questa tesi:

Dato che non si tratta di canzoni estratte da “Tell Me You Love Me”, Demi Lovato rilascerà tanti nuovi inediti in questo suo settimo progetto discografico.

Perché questa notizia è così sorprendente? Non sono passati molti mesi da quando Demi Lovato ha rilasciato il suo ultimo album in studio. Tell Me You Love Me debuttò nel mese di settembre 2017 e, nel mercato discografico, solitamente si lasciano passare almeno due anni da un rilascio a un altro. Probabilmente Demi Lovato e la sua etichetta hanno molto materiale inedito su cui lavorare e hanno pensato a una strategia mirata al lavoro in studio piuttosto che a un mega tour per la promozione del 6° album.

Non preoccupatevi, Demi non abbandonerà il tour di “Tell Me You Love Me” che si concluderà a novembre 2018 e anzi, sicuramete eseguirà qualche nuova canzone in una delle ultime tappe previste.

Continuate a seguirci per scoprire altre informazioni su Demi Lovato e il suo 7° album in studio.