Lykke Li presenta “Two Nights” e “Sex money feelings die”: ascolta le nuove canzoni

L’artista svedese Lykke Li rilascia due nuove canzoni: ascoltale qui in attesa dell’uscita del nuovo album

Lykke Li torna con due nuove canzoni. La cantante svedese, ormai stabilita a Los Angeles, ha presentato “Two Nights” e “Sex money feelings die” che sono disponibili su tutte le piattaforme digitali.

Questi due brani saranno inclusi nel prossimo e quarto album in studio di Lykke Li “So Sad So Sexy“, che arriverà nei negozi il 9 giugno. L’album è comunque disponibile già ora per il pre-ordine.

Il brano “Two Nights“, fatto in collaborazione con la star di “Caroline” Aminé, è stato prodotto da Malay, Jeff Bhasker e Jonny Coffer con produzione aggiuntiva di Skrillex.



Invece il brano “Sex money feelings die” è stato prodotto da Malay & DJ Dahi, con produzione vocale di Kid Harpoon.