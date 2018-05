Vasco e la lettera dei fan “scontenti” a pochi giorni dalla data zero del nuovo tour

Mancano appena 3 giorni alla data zero a Lignano Sabbiadoro, del nuovo tour di Vasco Rossi e già arriva qualche polemica.

A quanto pare a questo giro sono i fan a non essere soddisfatti.

L’1 e il 2 giugno come abbiamo detto, prenderà il via il nuovo tour del Blasco nazionale; ad un anno dal colossale concerto di Modena, Vasco ha deciso di tornare a parlare direttamente al suo pubblico attraverso una serie di nuovi live.

Inutile sottolineare il delirio che ha letteralmente colto i fan del Kom e la grande attesa che accompagna l’evento, ma non tutti sembrano essere soddisfatti.

In molti da tenpo lamentavano che ornai da anni, la scaletta dei concerti é praticamente sempre la stessa. Così una parte dei fan ha pubblicato una lettera su youtube, intitolata “Vasco… stop! Lettera dai fan”, letta da una voce artificiale e corredata da una tabella che mette a confronto le scalette dei vari concerti degli ultimi tour.

È da molti anni che le scalette dei concerti risultano essere sempre molto simili tra di loro: poche novità, qualche ripescaggio fatto da anni recenti e i soliti classici che occupano buona parte dello spettacolo. In duecento canzoni da te scritte ne ruotano sempre massimo cinquanta. […] Non si potrà mai accontentare tutti, ma nemmeno riproporre sempre le solite canzoni per accontentare il pubblico di massa.

Vasco, non deluderci! Grazie