Woody Harrelson conferma la sua partecipazione a “Venom” : sarà Carnage? Durante il tour promozionale per "Solo: a Star Wars story" l'attore ha confermato di essere nel cinecomic con Tom Hardy e che sarà addirittura nel sequel.

E alla fine Woody Harrelson parlò.

Senza dire troppo ha detto moltissimo sulla sua partecipazione all’imminente “Venom”. Le voci su un suo coinvolgimento o meno bel film si inseguono da mesi e non é bastato il trailer a frugare i dubbi (ormai pochi a dire il vero).

Woody Harrelson, Carnage e il sequel di Venom

Se ancora nessuna conferma era arrivata sul suo reclutamento in “Venom”, Harrelson era stato avvistato più volte sul set e in molti avevano scommesso che sarebbe stato propeio lui ad interpretare l’antagonista Carnage/Kletus Kasady, colui che verrà “infettato” da un frammento del simbionte già colpevole della mutazione di Eddie Brock (Tom Hardy).

Intervistato in questi giorni durante il tour peomozionale per “Solo: a star wars story” di cui é coprotagonista, ha avuto modo di sbottonarsi anche su “Venom” :

Beh lo sapete, Ruben Fleischer ha diretto Benvenuti a Zombieland, e questo è stato uno dei motivi per cui ho accettato di fare Venom. Poi c’è Tom Hardy, ho molto rispetto per lui, è un grande attore. Questo, unito ad una sceneggiatura che ho trovato fantastica, mi ha fatto pensare che avrei dovuto accettare. Comunque io sarò soltanto in una piccola parte del film, ma sarò nel prossimo, sapete? Non ho ancora letto quello script

L’attore americano non ha quindi confermato di essere Carnage ma ha comunque confermato di essere nel film anche se a quanto pare, solo per pochissimo tempo. A questo proposito sono diverse le teorie dei fan che concordano sul fatto che Carnage potrebbe apparire in un post credit, mostrandosi solo nel momento del contagio.

La dichiarazione del sequel poi, lascia quantomeno perplessi se pensiamo che oltre a non essere stato confermato in alcun modo dalla produzione, “Venom” deve ancora uscire e gli incassi dovranno essere di diversi milioni di dollari per potersi assicurare un seguito.

Hype alle stelle e fan divisi

La dichiarazione di Woody Harrelson sul seguito e il mistero sul suo ruolo potrebbero essere un’abile strategia per aumentare l’hype nonostante sia già altissimo, forse per contrastare lo scontento che dopo il rilascio del trailer, ha colpito una parte dei fan (le ragioni canno dall’aspetto del simbionte, al presunto registro narrativo, fino addirittura alla corporatura di Tom Hardy).

Quale che sia la verità, per ora non é dato saperla. Non ci resta quindi che aspettare l’uscita del film ad ottobre prossimo.