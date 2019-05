L’estate si sta avvicinando sempre di più e, anche se la sua data di inizio ufficiale è il 21 di giugno, non possiamo fare a meno di cominciare già a pensare a quali saranno le canzoni che più ci terranno compagnia durante le passeggiate sulla spiaggia, sotto l’ombrellone o una bella festa all’aperto.

Insomma, quale sarà la canzone dell’estate 2019?

Billboard non ha aspettato a farci sapere quali sono le prospettive per la sua, di estate: “Old Town Road” di Lil Nas X feat. Billy Ray Cryus e la collaborazione tra BTS e Halsey “Boy with Luv” sono per la nota rivista statunitense al primo posto tra le hit che più ascolteremo nei prossimi mesi.

Ma se c’è qualcosa che abbiamo imparato dalle estati passate, è che le canzoni dal ritmo latino tendono a piazzarsi molto in alto.

Basta pensare all’enorme successo di “I like it” di Cardi B, cantata in collaborazione con gli artisti Bad Bunny e J Balvin, che nella classifica delle canzoni dell’estate 2018 di Spotify si è piazzato terza.

Cover “Te Botè” – Darell ft. Nio Garcia, Casper, Ozuna, Nicky Jam

Anche “Te boté” (di Bad Bunny, Nicky Jam ed Ozuna) ha avuto un grande successo, diventando una delle canzoni più ascoltate dell’estate 2018 in più di nove Paesi.

Non possiamo a questo punto non ricordare “Despacito” di Luis Fonsi e Daddy Yankee, che ci ha tenuto (forse fin troppa) compagnia durante l’estate 2017, soprattutto nella versione in cui ha cantato anche Justin Bieber.

E la prossima estate, chi avrà la meglio?

Qui sotto trovate i video delle canzoni che più probabilmente saranno il grande successo dei prossimi mesi!

Daddy Yankee feat. Snow, “Con Calma”

Daddy Yankee & Snow – Con Calma (Video ufficiale)

Le visite su Youtube ammontano a più di 95 milioni e sicuramente cresceranno.

Il video è simpatico e dal ritmo latino coinvolgente: non abbiamo dubbi che sarà una canzone molto suonata nei locali quest’estate.

Inoltre, Katy Perry ha unito le forze con Daddy Yankee per creare un remix dal sapore commerciale e fresco. Bravo Yankee: un’ottima mossa in vista dell’estate!

Nicky Jam x Ozuna, “Te Robarè”

Te Robarè – Nicky Jam x Ozuna (Video Ufficiale)

“Te robaré” di visualizzazioni su YouTube ne ha ben 256 milioni.

Il duo si era già scatenato con “Te botè”, e con questa hit potrebbe dimostrarci che non possiamo stare senza di loro durante l’estate!

Forse l’unica “minaccia” è l’attesissimo nuovo album di Ozuna che arriverà fra poco, che potrebbe contenere un successo ancora più esplosivo.

Sech feat. Darell, “Otro Trago”

Sech – Otro Trago feat. Darell (Video Ufficiale)

106 milioni di visualizzazioni per questo featuring dal ritmo reggaetòn, che su YouTube e Spotify sta avendo un grandissimo successo.

Pitbull x Daddy Yankee x Natty Natasha, “No Lo Trates”

“No lo trates” – Pitbull x Daddy Yankee x Natty Natasha (Official Video)

Il singolo firmato da queste tre star internazionali ha raggiunto 48 milioni di visualizzazioni (per ora).

Il nome Pitbull e Daddy Yankee sono una garanzia, ma è sicuramente la voce di Natasha a dare un grandissimo contributo e a rendere questa canzone impossibile da non ascoltare.

J Balvin, Sean Paul, “Contra la Pared”

J Balvin, Sean Paul – Contra la Pared (Official Video)

Arriviamo all’ultimo pezzo, che è anche quello con meno visualizzazioni: “solo” 21 milioni, ma di certo in aumento.

“Contra la pared” segna una collaborazione interessante tra due artisti completamente diversi che però hanno molto da dire, dal ritmo particolare ma irresistibile.

Ci sono altre canzoni dal ritmo latino che non sono in questa lista e che sei sicuro/a saranno un successone quest’estate? Scrivimele nei commenti!

Qualsiasi sarà la canzone dell’estate, non ci sono dubbi che saranno mesi segnati dalla buona musica!