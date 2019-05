Questo venerdì avremo parecchie nuove canzoni da ascoltare: quelle che pubblicheranno Katy Perry, Miley Cyrus, Bebe Rexha, Tove Lo, Rita Ora e Camila Cabello. A questa lista aggiungi anche il nome di Charli XCX per avere un motivo in più per aprire spotify il prossimo venerdì.

