Pubblicato nelle ultime ore, il nuovo singolo di J-Ax è Una Voglia Assurda, la canzone giusta per iniziare a lasciarsi alle spalle il lungo periodo di lockdown che abbiamo dovuto affrontare per via della pandemia da Covid-19.

Una Voglia Assurda è una perfetta canzone di stile J-Ax, e confezionata alla perfezione per diventare un classico tormentone estivo. Niente da dire, lo zio d’Italia tira fuori un’altra canzone di successo che sicuramente sentiremo per tutta l’estate, ci farà ballare, nonostante le regole che ancora scandiscono la nostra vita, come quella del distanziamento sociale.

Con J-Ax ci sentiremo un po’ più vicini, nonostante tutto, accomunati dalla voglia di ricominciare a vivere.

Il significato della canzone Una Voglia Assurda

Voglia di ricominciare, di uscire, di ripartire, di lanciarsi a braccia aperte nella vita. Una Voglia Assurda di J-Ax riporta in rima tutte le cose che abbiamo vissuto durante la quarantena e le contrappone alla voglia di riprendere a fare le cose insieme, tra la gente, senza la paura che ci ha intrappolati negli ultimi mesi.

J-Ax come sempre, gioca sapientemente con le parole, riportando nel suo testo tutte le cose che hanno fatto parte del periodo di lockdown, come il fare la pizza a casa, le scorpacciate di serie tv su Netflix, l’uso dei guanti e della mascherina, il distanziamento sociale e molto altro.

Un testo simpatico, che strizza l’occhio al sentimento di molti di noi che hanno sempre più voglia di ricominciare a vivere. Non possiamo negare che questo periodo di libertà limitate abbia offerto un sacco di spunti per gli artisti che hanno tirato fuori il meglio di sé.

E tu cosa ne pensi di Una Voglia Assurda di J-Ax? Fammi sapere cosa ne pensi e se già la canticchi di continuo, dopo aver letto il testo integrale qui di seguito.

Il testo di Una Voglia Assurda di J-Ax

L’industria della musica è fallita

Ma io ho un futuro perché resto a fare pizza margherita

La libreria di Netflix l’ho finita

Oro voglio fare binge watching alla vita

Gli influencer mo nessuno se li fila

Fare le dirette mi stava antipatico da prima

Asintomatico alla sfiga

Sono cresciuto come i peli sulle gambe alla tua tipa

Ma questo suona il funky

Questo suona il tranqi

Perché a me puoi dare schiaffi solo con i guanti

Come la musica tra alti e bassi

Attimi infiniti

La vita è fatta di istanti ma uniti

Anche se

Rispetto la distanza

Che tanto tutto passa

Allora dimmi perché

Ho una voglia assurda

Di stare tra la gente

Urlare come in curva

Cantare Acqua azzurra nudi in riva al mare

Perdere un po’ la testa

Stare in strada a ballare

Entrare ad ogni festa

Che poi si, che ci importa?

Siamo qui fino all’alba

Con in tasca la felicità

Ci baciamo tutti

Uh-uh u-u-u-u-uh

Uh-uh u-u-u-u-uh

E se potessi andare al mare

Ora sopporterei tutto

Anche quelli con il salvagente a fenicottero

Se in cielo vedo l’inviata di “Non è la D’Urso”

Mi tiro giù il costume

Le faccio l’elicottero

Anche il fan di Brunori Sas ora sogna il club

E pure Gigi D’Ag, persino il pezzo estivo di J Ax

Adoro il traffico della città

Il mio odio per la gente è sparito come i no vax

Al futuro penso poco

Perché mi manca il presente e il passato vorrei fosse remoto

Tipo chat di gruppo “Andrà tutto bene” non so

So solo che vorrò più bene a tutto

Anche se

Rispetto la distanza

Che tanto tutto passa

Allora dimmi perché

Ho una voglia assurda

Di stare tra la gente

Urlare come in curva

Cantare Acqua azzurra nudi in riva al mare

Perdere un po’ la testa

Stare in strada a ballare

Entrare ad ogni festa

Che poi si, che ci importa?

Siamo qui fino all’alba

Con in tasca la felicità

Ci baciamo tutti

Uh-uh

Ho una voglia assurda

Di scottarmi le spalle, della sabbia dentro le scarpe

Ho una voglia assurda

Quando giocano in spiaggia e la palla poi m’arriva in faccia

Che poi si, che ci importa?

Siamo qui fino all’alba

Con in tasca la felicità

Ci baciamo tutti

Uh-uh u-u-u-u-uh

Ci baciamo tutti

Uh-uh u-u-u-u-uh uh