Una collaborazione molto bella, quella che vede insieme gli OneRepublic e i Negramaro per una nuova versione di Better Days – Giorni Migliori, cantata in alternanza di strofe in inglese (del testo originale della canzone) e strofe in italiano cantate da Giuliano Sangiorgi.

Alla base della canzone Better Days – Giorni Migliori, c’è tutta la voglia di lasciarsi alle spalle il difficile periodo di lockdown che abbiamo attraversato e che ancora tiene sotto scacco diversi paesi per via della pandemia dovuta al Covid-19. Ma a parte questo, Better Days – Giorni Migliori, è un vero e proprio omaggio a Roma e all’Italia.

Analisi del video di Better Days – Giorni Migliori

Il video di Better Days – Giorni Migliori è un vero e proprio omaggio al nostro bellissimo paese, e alle sue tante bellezze naturali, artistiche ed architettoniche.

Il video mostra gli OneRepublic in giro per diverse città italiane. Si inizia con un’ampia inquadratura che mostra Piazza San Pietro, sede della basilica e cuore del Vaticano, per poi spostarsi a Piazza San Marco a Venezia, poi di nuovo a Roma all’interno del Pantheon, e così via.

Le immagini che mostrano le bellezze della nostra Italia si susseguono e si alternano a quelle che mostrano Gli One Republic e i Negramaro in sala di registrazione. Un incontro molto bello, all’insegna della musica per i due gruppi che insieme si augurano giorni migliori per l’Italia e per il mondo intero.

Quello che è stato subito battezzato “l’incontro distanza” delle due band, è nato spontaneamente dopo lo scambio di alcuni messaggi su Instagram. Pare infatti che Ryan Tedder si sia imbattuto in un servizio dedicato all’Italia sulla CNN e che qui abbia sentito l’incredibile voce di Giuliano dei Negramaro. Così dopo uno scambio di messaggi su Instagram, la collaborazione è stata messa in piedi.

Ad essere sincera, forse Giuliano ha avuto davvero poco tempo, ma con il suo talento poteva fare molto meglio di così! Ad ogni modo, la canzone è bella e la collaborazione ben riuscita.

Il testo di Better Days – Giorni Migliori nella sua nuova versione

Oh, I know that there’ll be better days

Oh, that sunshine ‘bout to come my way

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that there’ll be better days

Apro gli occhi e sono a Roma

Tu sai dirmi che anno sei?

Ogni giorno si va tutti in scena

In un film che non parte mai

Dai balconi, un pezzo di noi

Racconta che fai, racconta chi sei

E non si muove più una foglia

Io chiudo gli occhi e penso a lei

Oh, I know that there’ll be better days

Oh, that sunshine ‘bout to come my way

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that there’ll be better days

Been waking up to a new year (sveglio già un giorno)

Got the past million miles away (in che anno sei?)

I been waking up with a new fear (la paura che io sento)

But I know it’ll wash away

Whatever you do, don’t worry ‘bout me

I’m thinking ‘bout you, don’t worry ‘bout us

‘Cause in the morning everything can change, yeah

And time will tell you it does

Oh, I know that there’ll be better days

Oh, that sunshine ‘bout to come my way

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that there’ll be better days

Better days (Better days)

Better days (Better days)

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that there’ll be better days

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that there’ll be better days