Torna a pubblicare un nuovo singolo il rapper e produttore Samuel Heron, dopo aver rilasciato lo scorso anno il primo progetto da solista. Si intitola “Nella pancia della Balena” e per l’occasione ha voluto con sé la band dei The Kolors.

“La pancia della Balena” è una metafora per rappresentare la propria abitazione, quel luogo in cui ci si sente al sicuro, in cui rifugiarsi nei momenti più difficili.

“In questo brano, c’è molto del mio vissuto, ricordi d’infanzia e più recenti s’intrecciano in un tutt’uno davvero singolare, dando vita ad emozioni vere e sincere che prendono forma attraverso le parole, la forza dell’immaginazione e della musica”

Queste le parole del rapper che ha specificato anche come il brano sia equamente un grido di speranza e un modo per liberarsi dalle sofferenze e dai pesi che spesso ci trattengono dal vivere la vita nella sua totalità.

“Sotto la corazza ho trovato un cuore

E io sono il veleno, tu sei la pozione

Un problema, una soluzione

Ma che bello l’amore” Estratto dal testo di “Nella pancia della Balena”

Mentre nei versi troviamo la voce di Samuel, nel ritornello emerge quella di Stash, il cantante dei The Kolors che solo un paio di settimane fa ha rilasciato il nuovo singolo “Non è vero” e che è attualmente impegnato insieme ai suoi musicisti nel programma “Amici Speciali”. “La pancia della Balena” segna invece un nuovo inizio per l’ex componente dei Bushwaka, che ha firmato ufficialmente con la casa discografica Universal Music Italia.

[Verso 1]

Sotto le macerie ho trovato un fiore

Mi manca il gelato al gusto limone

Che in realtà non lo prendo mai, ma ricorda il calore

Di quell’estate bollente

Ma che bello il dolce far niente

Che è un lusso se poi ci pensi

Accendo gli incensi, lacrimoni densi

Come facevamo da piccoli

Scappare veloci nei vicoli

La novità è piena zeppa di spigoli

Impazzisco per le tue lentiggini

La focaccia che è appena sfornata

Il rumore di una litiga

In quartiere se c’è quella matta

E dice che la Terra sia piatta

[Bridge]

Pa-pa-ra-pa-ra-pa

Pa-ra-pa-ra-pa-ra

Pa-pa-ra-pa-ra-pa

Ma lo sai che mi manca?

[Ritornello]

Il traffico tornando la sera

Sabato, la gente che sclera

Balliamo nella pancia della balena

In una balena

E se c’è traffico, ma chi se ne frega

Sabato, bel tempo si spera

Balliamo nella pancia della balena

Ripariamoci dalla bufera

Ripariamoci dalla bufera

Balliamo nella pancia della balena

Ripariamoci dalla bufera

[Post-Ritornello]

Sotto la corazza ho trovato un cuore

E io sono il veleno, tu sei la pozione

Un problema, una soluzione

Ma che bello l’amore

[Verso 2]

Nel temporale con i lampi

La fatica, il sudore, i crampi

Mille girasoli nei campi

Sai, oggi forse un po’ mi manchi

Se poi fallisci, ci riprovi

Non siamo nati sugli allori

Ma rovinati in mezzo ai rovi

Non ci ferma quell’odio che covi

Da bambini in giro con i sandali

Siamo cresciuti come vandali

È inutile che ti incavoli

La festa è finita, per terra i coriandoli

[Bridge]

Pa-pa-ra-pa-ra-pa

Ma lo sai che mi manca?

[Ritornello]

Il traffico tornando la sera

Sabato, la gente che sclera

Balliamo nella pancia della balena

In una balena

E se c’è traffico, ma chi se ne frega

Sabato, bel tempo si spera

Balliamo nella pancia della balena

Ripariamoci dalla bufera

Ripariamoci dalla bufera

Balliamo nella pancia della balena

Ripariamoci dalla bufera

Ripariamoci dalla bufera

Balliamo nella pancia della balena

Ripariamoci dalla bufera